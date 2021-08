Novo jabolko spora v Desusu

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Desusa Ljubo Jasnič predlaga, da stranka o vseh pomembnih predlogih, o katerih bo odločal parlament, sprejme stališče in ga javno objavi. Poslanci pa bi si želeli, da se pred javno objavo stališč z vodstom stranke o njih uskladijo. Zakaj je to pomembno? Katere so teme, pomembne za volivce upokojenske stranke?



Kaj so vroči kostanji?

Predsednik Desusaje trem poslancem – toliko jih je namreč še preostalo po odhodumed nepovezane ter izključitvi– poslal dokument o odnosu med poslansko skupino in stranko. V njem je zapisal pet točk, na temelju katerih bi delovali v prihodnje. Bo Jasnič pri svoji nameri uspešen?Za zdaj podpore dogovoru še nima. Aktualno jabolko spora je predvidena javna objava stališč do posameznih predlogov, o katerih bodo odločali v parlamentu. »Stranka Desus se bo poslej na svojih organih zelo jasno opredeljevala (glede na program in vrednote) do vsake pomembnejše vsebinske točke, ki se bo obravnavala v državnem zboru. Ta stališča bo pred obravnavo v parlamentu tudi vedno javno objavila,« je v dokumentu za ureditev odnosov s poslansko skupino zapisal Jasnič. Zdi se, da morda podpisov poslancev pod dokument, vsaj v takšni obliki, kot jo je predlagal, ne bo.Poslanci si namreč po naših informacijah želijo, da bi se pred oblikovanjem stališča do posamezne točke, o kateri bo odločal parlament, stranka uskladila s poslansko skupino in šele nato to stališče tudi javno objavila. V nasprotnem primeru si bo, ocenjujejo poslanci, le škodovala; poleg tega pa takšnega načina dela in obveščanja javnosti ne prakticira nobena parlamentarna stranka.Stranka, je še zapisal Jasnič v pismu poslancem, izraža tudi »najbolj trdna pričakovanja, da bo poslanska skupina glasovala v skladu s sprejetimi opredelitvami stranke«. Pričakuje tudi, da bo tisti poslanec, ki bo v državnem zboru nastopil v imenu Desusa, zelo jasno predstavil stališča stranke.To ni prvi poskus discipliniranja poslancev, ki so se zaradi podpore predlogom aktualne vlade po izstopu Desusa iz koalicije Janeza Janše večkrat znašli v napetih odnosih z vodstvom svoje stranke.Na poslanskih klopeh je po parlamentarnih počitnicah nekaj pomembnih odločitev, med drugim zakon o demografskem skladu, uskladitev pokojnin in zakon o dolgotrajni oskrbi, pa tudi novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je Jasnič označil za pravno in vsebinsko nedosledno. Če podpore Desusa tem projektom, ki so pomembni za upokojence – volilno bazo Desusa – ne bo, se koaliciji s premieromna čelu z njihovim sprejemanjem v parlamentu najverjetneje ne bo mudilo.Danes se bosta sicer sestala izvršni odbor in nato še svet Desusa ter razpravljala o aktualnih političnih zadevah, o razmerah v stranki, prihodnjem delovanju ter klavzuri, ki bo sklicana predvidoma prvi teden v septembru. Pričakovati je tudi razpravo o delovanju poslancev.