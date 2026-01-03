Novo leto, nova varnostna tveganja: Kako pripravljena je Slovenija?

Varnost bo letos ena od pomembnejših tem. Po eni strani zato, ker bo tudi letošnje leto znova leto vojn in ker se večajo varnostni izzivi zaradi podnebnih sprememb in kibernetskih napadov. Po drugi strani bližajoče se parlamentarne volitve prinašajo možnosti vpliva tujih držav na slovensko javno mnenje. Med predvolilnimi temami bosta tudi notranja varnost in Šutarjev zakon.

Možnost razširitve in poglobitve vojne v Ukrajini, kibernetske grožnje, povečana radikalizacija in okoljske grožnje je kot glavna varnostna tveganja v novem letu izpostavil profesor obramboslovja Iztok Prezelj.

Strokovnjak s fakultete za družbene vede je izpostavil štiri varnostna tveganja v letu 2026 za Evropo in Slovenijo. Prvo je možnost razširitve in poglobitve vojne v Ukrajini. Po eni strani bi poslabšanje razmer v Ukrajini zahtevalo več angažmaja Evrope, vključno s Slovenijo. Po drugi strani bi se odprla še druga krizna žarišča, od Arktike do Črnega morja med Rusijo in Zahodom.

Kot drugo nevarnost je izpostavil kibernetske grožnje, ki so se v zadnjem času izrazito povečale, tudi v zvezi z vojno v Ukrajini ter razvojem umetne inteligence. »Vse več bo napadov na naše sisteme v kriminalne, teroristične in vojaške namene,« je opozoril sogovornik.

Najbolj realna varnostna tveganja bodo prišla iz mednarodnega okolja in kot posledica podnebnih sprememb. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Povečana radikalizacija v naših družbah je tretje tveganje. »Notranja razcepljenost evropskih držav in Slovenije se vztrajno veča. To lahko povežemo z radikalizacijo, katere končna postaja je vedno nasilje in uresničevanje političnih ciljev z nasiljem. To je za nas zelo nevarno.«

Kot četrto tveganje je poudaril okoljske grožnje. Kljub vsem visokoletečim ciljem človek vse bolj posega v naravo. »Težko je reči in oceniti, katera nevarnost je pomembnejša. Ampak vendarle bi rekel, da okoljska za zdaj še najbolj eksistencialno ogroža človeško družbo,« je dodal Prezelj.

Dezinformacije za vplivanje na javno mnenje

Varnostna tveganja v letu 2026 so ​slabše mednarodno varnostno okolje, zlasti vojna v Ukrajini, hibridne grožnje, kibernetski napadi (tako kriminalni kot sponzorirani od drugih državnih akterjev), dezinformacije s poskusi vplivanja na javno mnenje, potencialne motnje v sektorjih kritične infrastrukture ter naravne in druge nesreče, ki jih ni mogoče vnaprej napovedati, so našteli na ministrstvu za obrambo. »Najbolj realna varnostna tveganja v tem letu bodo prišla iz mednarodnega okolja ter kot posledica podnebnih sprememb.« Poudarili so, da je vaja Odpornost 24 pokazala, da je država dobro pripravljena na krizne razmere. »Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki jih z akcijskim načrtom vlade s 56 konkretnimi ukrepi odpravljamo ali optimiziramo. Vsekakor bo z uresničitvijo strateških ciljev strategije odpornosti RS, ki jo bo vlada sprejela v začetku tega leta, država še bolje pripravljena na prihodnje varnostne izzive.«

Iztok Prezelj kot eno od nevarnosti izpostavlja razširitev vojne v Ukrajini. FOTO: Reuters

Tudi Prezelj je pojasnil, da se Slovenija varnostnim izzivom prilagaja strateško in na operativni ravni. »Na strateški ravni je zelo pomembno, da oblikujemo primerne nacionalnovarnostne politike in večamo odpornost. Imamo zelo dobro strategijo nacionalne varnosti, ki je že malce zastarela in jo bo treba dopolniti. Zdaj sprejemamo strategijo o odpornosti Republike Slovenije, ki je zelo dober način strateškega prilagajanja na vse te izzive. Na tej ravni je bistveno, da ohranjamo 360-stopinjski pristop, ki upošteva vse možne grožnje in znotraj sistema nacionalne varnosti gradi odzive, načrte in pripravljenost za vse možne grožnje v Sloveniji.« Na operativni strani je treba imeti operativne načrte za vse možne grožnje in ustanove z dovolj sredstev, da lahko operativno preprečujejo oziroma se odzivajo na grožnje. Torej, da imamo dobro in usposobljeno vojsko, policijo, obveščevalne službe, službe za zaščito in reševanje, kibernetske varnostne organe, je naštel Prezelj. »Za majhno državo je zelo pomemben celovit pristop, ki ne izpušča nobene grožnje. Slovenija se konceptualno gledano dobro drži, vojaško dimenzijo pa smo v zadnjih dvajsetih letih podcenjevali.«

Ministrstvo za obrambo je osrednji organ za krepitev odpornosti države in družbe. Koncept nacionalne odpornosti obravnava varnost na vseh ravneh in področjih, so pojasnili. »Varnost kot osnovna človekova dobrina ni omejena le na fizično varnost posameznika, temveč pomeni tudi vzpostavitev sistema, ki bo omogočal izvajanje ključnih storitev države in lokalne skupnosti za posameznika v vseh varnostnih okoliščinah ter tudi delovanje podjetij in njihovih dobavnih verig. Seveda morajo biti vzpostavljene tudi rešitve, ki omogočajo varnost in preživetje prebivalstva Slovenije ter delovanje gospodarstva v primeru izrednega stanja in vojne.«

Odnos do varnosti je površen

Približno dve tretjini prebivalcev Slovenije se ob trenutnem družbenem in političnem položaju v Evropi in Sloveniji počuti varno, približno tretjina pa ogroženo, je pokazala raziskava Slovensko javno mnenje. Kot največje vire ogrožanja varnosti pri nas in po svetu do leta 2030 anketirani vidijo ekonomske krize in trgovinske vojne, uničevanje okolja, ekonomske in politične begunce, družbene nemire in proteste. Najmanj jih skrbi morebitna eskalacija vojne v Evropi ter vojne med ZDA in Kitajsko. Večje nevarnosti med drugim vidijo v tehnoloških nesrečah, terorizmu in skrajnem nacionalizmu.

Aleksander Mervar FOTO: Jože Suhadolnik

Aleksander Mervar, direktor Elesa Elektroenergetski sistem je zelo odporen, saj Eles že več kot desetletje vlaga v napredne rešitve in izvaja vrsto investicij ter ukrepov za zagotovitev pripravljenosti na morebitne krizne obratovalne razmere. Ves čas imamo pred očmi glavni cilj, da ob morebitnih težavah sistem nemoteno deluje. Redno izvajamo teste in simulacije postopkov ter preverjamo njihovo učinkovitost. Poleg tega uporabljamo napredna strokovna orodja za spremljanje stanja v omrežju, napovedovanje obratovalnih razmer in podporo ključnim odločitvam v realnem času. S kombinacijo teh investicij, načrtov, testiranja in najsodobnejših analitičnih orodij Eles zagotavlja visoko stopnjo pripravljenosti za obvladovanje ob izrednih dogodkih. Hkrati se zavedamo, da povečevanje deleža obnovljivih virov energije veča izzive. Ti namreč v zadnjem času izpodrivajo konvencionalne elektrarne, ki so sistemsko bistveno bolje nadzorovane. Tako se pojavlja tveganje, da se sončne elektrarne v kritičnih stanjih ne bodo ustrezno odzvale, operater pa hkrati ne bo mogel vplivati na njihovo proizvodnjo in s tem na uravnavanje sistema. Zato se zavzemam, da bi lahko operater vplival na proizvodnjo obnovljivih virov energije, kar bi povečalo odpornost elektroenergetskega sistema.

Javne razprave o varnosti najpogosteje povzročijo nasilni pretepi na javnih mestih, vandalizem, povečanje kriminalitete v določenih urbanih okoljih, napadi na varnostno osebje ali policijo ter občutek ogroženosti prebivalcev v posameznih lokalnih skupnostih, je povedal docent na fakulteti za varnostne vede Miha Dvojmoč, ki je odnos slovenske družbe do varnosti ocenil s 5 na lestvici do 10. »Ta ocena ne pomeni, da je Slovenija objektivno nevarna družba, temveč predvsem to, da je odnos do varnosti kot družbene vrednote razmeroma površen in nekonsistenten. Slovenija je tradicionalno dojeta kot varna država z nizko stopnjo hudega kriminala, kar drži v primerjalnem evropskem kontekstu, a prav ta občutek relativne varnosti pogosto vodi v podcenjevanje klasičnih varnostnih tveganj,« je opozoril varnostni strokovnjak in predsednik detektivske zbornice.

Kot zmotno je ocenil prevladujočo miselnost, da so pretepi, nasilje ali kriminal »izjemni dogodki« brez širšega sistemskega ozadja. »Zaradi tega je varnost pogosto obravnavana kot represivna dejavnost, ne kot preventivni družbeni proces, ki vključuje urbanistično načrtovanje, socialno politiko, delo z mladimi, alkoholno politiko, lokalno skupnost in zasebni varnostni sektor,« je poudaril sogovornik. Kot pozitiven premik je izpostavil dejstvo, da se v zadnjih letih več govori o subjektivnem občutku varnosti, o varnosti v mestnih središčih, nočnem življenju ter o vlogi različnih deležnikov pri zagotavljanju reda in miru. Kljub temu še vedno primanjkuje celostnega razumevanja klasične varnosti, ki bi presegalo zgolj odzivanje na incidente.

»Iz prakse lahko navedem več primerov, ko so lokalne skupnosti ali upravljavci javnih prostorov opozorila o vse več pretepih, vandalizmu ali kršitvah javnega reda dolgo obravnavali kot pretiravanje ali nekaj, kar 'sodi v urbano okolje'. Dokler incidenti niso eskalirali ali dobili večje medijske pozornosti, se praviloma ni zgodilo nič bistvenega,« je pojasnil Dvojmoč.

Kibernetska tzveganja se povečujejo z razvojem umetne inteoigence. FOTO: Voranc Vogel.

Zgolj reaktivno vedenje ne prinese varnosti

Čeprav varnostno osebje ali prebivalci opozarjajo na težave, ukrepe pogosto odlagajo zaradi stroškov, pomanjkanja politične volje ali strahu oblasti pred očitki o pretirani represiji. Šele ko se pojavi resen nasilni dogodek, poškodbe ali večja materialna škoda, uvedejo ukrepe, kot so dodatna prisotnost policije, varnostnikov, nadzor ali omejitev obratovalnega časa.

Težava takšnega pristopa je, da so ukrepi uvedeni prepozno in pod pritiskom, pogosto brez jasne strategije in dolgoročne vizije. Stroški so višji, družbeni odnosi bolj zaostreni, zaupanje prebivalcev v institucije pa načeto.

Sogovornik se je strinjal, da je v zadnjem času mogoče zaznati določen napredek pri odnosu družbe do vprašanj varnosti. Več je razprav o varnosti v javnem prostoru, o nasilju med mladimi, alkoholu, drogah in vlogi močnega gospodarstva, vendar se ti premiki pogosto ustavijo pri razpravah, konkretni dolgoročni ukrepi pa so omejeni.

Matjaž Beričič. FOTO: oto Marko Feist

Matjaž Beričič, direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije Kibernetski prostor v Sloveniji je bil leta 2025 bistveno bolj turbulenten. V Sloveniji smo v prvi polovici leta 2025 zaznali 24 odstotkov več incidentov kot v istem obdobju predlanskim. V Telekomu Slovenije na vse več poskusov napadov in večjo raznolikost kibernetskih groženj odgovarjamo celovito. Naš Center kibernetske varnosti in odpornosti preprečuje kibernetske napade. Pri tem ne ščiti le naše kritične infrastrukture, temveč zagotavlja tudi varnostni ščit za naše uporabnike ter številna podjetja in organizacije. Prostor za napredek vidimo v prehodu od odzivov na napade k strateški odpornosti. Izboljšave so nujne na treh ravneh. Klasični antivirusni programi so preteklost, podjetja morajo preiti na proaktivno zaznavo in odziv ter neprekinjen nadzor. Ker je človek še vedno najšibkejši člen, so nujna redna usposabljanja zaposlenih. Treba se je zavedati, da je za informacijsko varnost odgovorno vodstvo, ne le IT-oddelek. Z uveljavitvijo novega zakona o informacijski varnosti je kibernetska varnost prenehala biti le tehnično vprašanje, je tudi zakonska obveza za vodstva podjetij.

»Izboljšave so večinoma posledica lokalnih pobud ali odzivov na posamezne incidente, ne rezultat celovite nacionalne strategije za obvladovanje klasičnih oblik kriminala in nasilja. Še vedno prevladuje pristop »gašenja požarov«, pri katerem se varnost krepi le začasno, dokler je problem v središču pozornosti,« je poudaril Dvojmoč. Za pozitivnega je ocenil pomen sodelovanja policije, lokalnih oblasti, zasebnega varovanja in civilne družbe, ki v praksi še ni dovolj sistematično, saj se rado zatakne pri pristojnostih, financiranju ali različnem razumevanju vloge posameznih akterjev v varnostnem sistemu.

Varnost ne pade z neba

Sogovornik pogreša razumevanje klasične varnosti kot skupne družbene odgovornosti in skupne družbene koristi. »Varnost ne pade z neba, zanjo je treba poskrbeti z vsemi deležniki, najprej pa je treba začeti pri sebi in svojih dejanjih.

Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS Varnost v gospodarstvu postavljamo zelo visoko. Ta tematika je tudi del našega programa za konkurenčnost slovenskega gospodarstva Made in Slovenia 2035. Obrambna, energetska, prehranska, kibernetska, surovinsko-materialna varnost, kritična infrastruktura in logistika so temelj gospodarske varnosti in s tem ekonomske suverenosti. To niso več ločena varnostna vprašanja, saj lahko njihova neuskladitev vodi v nižjo gospodarsko rast, v še večjo volatilnost cen, v zmanjšano konkurenčnost podjetij in izpostavljenost zunanjim šokom. EU je zapisala jasne smernice za povečanje varnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva z ukrepi, kot so poglobitev enotnega trga, zmanjšanje odvisnosti ter dvig inovacijske in industrijske zmogljivosti. Podjetja ugotavljajo, da so zelo ranljiva na vseh teh področjih varnosti. Še posebej me skrbi za mala in srednje velika podjetja. V podjetjih se teh nevarnosti zavedajo in jih rešujejo. Gotovo pa še ne dovolj.

»Kriminal, nasilje in pretepi niso zgolj problem policije ali pravosodja, temveč so tudi odsev širših družbenih procesov, kot so socialna izključenost, alkoholiziranost, pomanjkanje nadzora v javnem prostoru in slaba varnostna kultura, ki je ne moremo vcepiti. Varnostno kulturo je treba graditi in za to ni odgovorna zgolj država, temveč vsak izmed nas,« je poudaril Dvojmoč. Pomembno vrzel vidi v izobraževanju in vzgoji. Varnostne vsebine so pogosto abstraktne in ločene od realnih življenjskih situacij, s katerimi se posamezniki vsak dan srečujejo.

Večje razumevanje varnosti kot skupne družbene odgovornosti vključuje dejavnejšo vlogo lokalnih skupnosti, bolj premišljeno urejanje javnega prostora tudi z arhitekturnimi zasnovami parkov, zgradb in podobno, odgovorno ravnanje organizatorjev dogodkov ter razvoj varnostne kulture, ki temelji na preventivi, sodelovanju in zaupanju med vsemi deležniki, ki bodo postali aktivni akterji in ne le nemi opazovalci, v primeru eskalacije pa kritiki, je naštel sogovornik. »Le s celostnim in dolgoročnim pristopom, ki povezuje posameznika, skupnost in institucije, bo mogoče okrepiti tako objektivno varnost kot subjektiven občutek varnosti v slovenski družbi. Varnost mora postati normalizirani del družbenega delovanja, ne zgolj odziv na krize, saj je prav stabilno in varno okolje temelj zaupanja, socialne kohezije in trajnostnega razvoja,« je dodal Miha Dvojmoč.

Andrej Zorko. FOTO: Jože Suhadolnik