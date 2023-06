Novo merjenje cen bo zajelo do tisoč živil

V nadaljevanju preberite:

Na interpelacijski seji o delu vlade je bilo aprila precej razprave namenjene trditvi predsednika vlade Roberta Goloba o precejšnjem znižanju cen spremljanih živil. Golob je kot primer dobrega dela navedel, da se je cena osnovnih živil v košarici, ki so jo uvedli kot mehanizem primerjav, znižala za 25 odstotkov. Tudi finančni minister Klemen Boštjančič je ocenil, da je bil projekt vlade za primerjavo cen osnovnih živilskih izdelkov zelo uspešen, zato ga bo vlada zdaj širila na precej večje število artiklov.Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je tako v torek podpisala novo pogodbo z izbranim ponudnikom, ki bo do konca leta meril cene do tisoč živil, je razvidno iz dokumentacije. Cene hrane gredo v nebo in poganjajo inflacijo. Sladkor se je na primer podražil za skoraj 46 odstotkov.