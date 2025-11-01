Predsednica Pirc Musarjeva po smrti Aleša Šutarja na pogovor v Novo mesto

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Novem mestu, kjer se bo po nasilni smrti Novomeščana Aleša Šutarja pred tednom dni sestala s predstavniki lokalne skupnosti. Med sogovorniki bosta župan Gregor Macedoni in romski svetnik Duško Smajek, predsednica pa bo obisk sklenila z prižigom sveče v spomin na umrlega in vse žrtve nasilja.

Tragični dogodek, v katerem je po napadu umrl Aleš Šutar, je znova razburkal odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v občini in širši regiji. Osumljenec prihaja iz romske skupnosti, kar je sprožilo burne odzive in ponovno odprlo vprašanja o varnosti in sožitju v tamkajšnjem okolju, na katera lokalne skupnosti že dlje časa opozarjajo.

Predsednica se bo med obiskom sestala z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem, predsednikom Krajevne skupnosti Bučna vas Milanom Tramtetom ter predvidoma tudi z Duškom Smajekom, predstavnikom romske skupnosti v mestnem svetu. Po pogovorih je predvidena izjava predsednice in njenih sogovornikov.

Ob koncu obiska bo pred Mladinskim klubom DNŠ LokalPatriot, kjer se je zgodil napad, prižgala svečo v spomin na Aleša Šutarja. »Prižig sveče je izraz spoštovanja in spomina na vse žrtve nasilja v Sloveniji,« so sporočili iz Ureda predsednice republike.

Novo mesto je v minulih dneh obiskala tudi vladna delegacija s premierjem Robertom Golobom na čelu. Na torkovi seji mestnega sveta je premier napovedal pripravo t. i. Šutarjevega zakona, ki naj bi zaostril kazensko in socialno zakonodajo.