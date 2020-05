Novo: nakupujte v spletnem supermarketu

FOTO: Peter Irman

Spletni supermarket Hitri nakup kupci z zadovoljstvom uporabljajo že na 22 lokacijah po vsej Sloveniji. Samo v tem tednu so dodali kar 6 novih prevzemnih mest.

FOTO: Peter Irman

»Naši kupci lahko svoje nakupe po spletu opravijo preprosto in pregledno, ne da bi morali v trgovino. Navdušenje in zadovoljstvo uporabnikov sta potrditvi, da se v teh časih zelo spreminjajo naše nakupovalne navade. Nakupovanje živil v udobju lastnega doma ima številne prednosti pred nakupovanjem v fizičnih trgovinah, še posebej se to potrjuje v času spremenjenih razmer, ki smo jih imeli. Ljudje cenijo prosti čas, radi nakupujejo enostavno in priročno, tam, kjer se počutijo varno,« pojasnjujejo v Tušu, kjer v zadnjih dveh mesecih opažajo porast spletnega nakupovanja.

V času spremenjenih razmer so tako izboljšali in dopolnili svojo ponudbo s storitvami, ki kupcem zagotavljajo varnost, s tem pa ohranjanje zdravja in več udobja. Med njimi je Tuš, ki je vzpostavil spletni supermarket hitrinakup.com Kupci svoj nakup iz udobja domačega naslonjača preprosto in hitro opravijo na spletni strani hitrinakup.com . Na policah spletnega supermarketa so na voljo vsi izdelki, ki jih sicer najdejo v trgovinah Tuš.Če je kupec član Tuš kluba, lahko svojo kartico poveže s profilom v spletnem supermarketu in tako še hitreje najde želene izdelke.Po nakupu je naročilo na prevzem pred najbližjim Tuševim supermarketom pripravljeno že najpozneje 120 minut po oddaji naročila. Čas prevzema lahko kupci izberejo sami, nakupujejo pa lahko vse dni v tednu.Spletni supermarket hitrinakup.com s prevzemnimi mesti pred Tuševimi supermarketi je na voljo že v 22 slovenskih mestih: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Lesce, Domžale, Mengeš, Grosuplje, Koper, Ptuj, Muta, Murska Sobota, Ljutomer, Rogaška Slatina, Laško, Novo mesto, Kočevje, Krško, Brežice, Kozina, Sežana in Ilirska Bistrica.Dostava živil na dom pa je na voljo v Ljubljani, Mariboru in Celju.