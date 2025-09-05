Novo pomožno igrišče v Šentjurju: Največja pridobitev kluba v 30 letih

Danes bodo uradno odprli novo pomožno igrišče z umetno travo v Šentjurju, na katerem mladi že trenirajo. Z igriščem, ki se ga je Nogometni klub (NK) Šentjur skupaj s trenerji, otroki in starši, vso skupnostjo torej, zelo razveselil, bo konec mnogih težav z usklajevanjem treningov in njihovim kombiniranjem po drugih šolah, z osvetlitvijo z reflektorji pa bo omogočilo treniranje tudi pozimi, ko se zgodaj zmrači.

Naložba je vredna 765.000 evrov, 250.000 evrov so pridobili od ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, del od Nogometne zveze Slovenije in občine Šentjur, nekaj malega – za gole, žoge in manjšo opremo – so z dobrodelnimi akcijami zbrali sami. Kot je za Delo povedal predsednik NK Šentjur Jernej Leskovar, gre za največjo pridobitev kluba v zadnjih 30 letih, ki bo po njegovih besedah rešila infrastrukturne težave za prihodnjih 15 let.

»Naš klub je imel od nekdaj težave z infrastrukturo, ker je v Šentjurju že samo igrišče precej majhno, usklajevali smo se, zato bo novo pomožno igrišče pod Botričnico bistveno olajšalo treninge,« je povedal Leskovar. V preteklosti so imeli na pomožnem igrišču težave z vandalizmom; klub pa je iz te žalostne zgodbe spisal lepšo. Ob vandalizmu novembra 2023 so opozorili, da se to ne sme več dogajati, zgodba je prišla v medije, tudi okolica je videla, da se na tistem igrišču ni več dalo trenirati. Dogovorili so se z ministrstvom in občino za gradnjo novega.

Novo pomožno igrišče v Šentjurju bo razbremenilo glavno, na pomožnem pa bodo mlajše selekcije do 15. leta imele tudi tekme. »S tem igriščem smo predvsem rešili treniranje v zimskem času, ker smo v Šentjurju omejeni s telovadnicami in igrišči – otrokom enostavno nismo mogli zagotoviti razmer za treniranje,« je povedal Leskovar.

»Odrasli si sploh ne znamo predstavljati, kaj otrokom pomeni igrati na novem igrišču. Res so zadovoljni in veseli, ko lahko igrajo na igrišču, kakršna sicer gledajo po televiziji in na katerih nastopajo profesionalni nogometaši,« je odgovoril na vprašanje, kako so novo pridobitev pospremili najmlajši.

Nogomet za vse

»Ko te enkrat pokliče Celje in si želi naših nogometašev, veš, da nekaj delaš dobro,« je dejal predsednik NK Šentjur Jernej Leskovar. Foto KHG

Jernej Leskovar NK Šentjur vodi od leta 2020, v preteklosti je igral za Celje in Olimpijo, nato pa se je vrnil v domači klub. Klubu želi vrniti, kar mu je ta dal, in ga dvigniti na višjo raven. Leta 2020 so spremenili njegov grb, vizija in slogan kluba pa je »nogomet za vse«. Že z novim grbom in vztrajnim delom za skupnost so nakazali svojo usmeritev in vizijo. V klubu trenira približno 500 otrok, njihov cilj pa ni le najti »bodoče Šeškote«, temveč otrokom približati nogomet, šport, igro, skupnostnega duha, ki je v družbi individualizma še kako pomemben.

Kot je pojasnil, se je v preteklosti zgodilo, da so otroci iz njihovega kluba šli igrat na višjo raven, na primer v NK Celje: »Ko te enkrat pokliče Celje in si želi naših nogometašev, veš, da nekaj delaš dobro.«

»Naš cilj sicer nikoli ni bil ustvariti samo neke vrhunske nogometaše – seveda je super, če je to tudi kdo od njih, in to tako zanj kot za naš klub, toda naš pravi cilj je, da otroke iz lokalnega okolja privabimo v klub, jim vlijemo veselje za nogomet, za šport in gibanje, ne nazadnje jih naučimo pravilne prehrane. Postavimo jih v okolje, kjer sklepajo še druga prijateljstva, ne le znotraj šolskih zidov. Želimo jih vzgojiti ne le kot športnike, ampak kot ljudi, ki bodo znali iz športa potegniti največ za življenje v prihodnosti.«