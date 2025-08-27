Za varno pot v šolo bo poskrbljeno, ukrepi tudi za varnost v šoli

V nadaljevanju preberite:

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je pred začetkom novega šolskega leta spomnil na novelo zakona o osnovni šoli, ki prvič jasno in celovito ureja področje varnosti, discipline in odgovornosti. Da bodo učenci v šolo prišli varno, pa je notranji minister Boštjan Poklukar pozval odrasle, naj jim pri tem pomagajo. Dijakom, ki so zaradi kaosa z avtobusnimi prevozi lani zamujali v šolo, pristojni zagotavljajo, da se lanski scenarij ne bo ponovil.