Novo vlado bomo dobili na izredni nočni seji parlamenta

Predsednik DZ Igor Zorčič predlaga, da poslanci že v petek zvečer glasujejo o ministrski listi.

FOTO: Voranc Vogel

Janša napovedal krizni štab

Pričakovati je, da se bo vlada po potrditvi ministrske liste sestala v najkrajšem možnem času in sprejela tudi prve kadrovske ukrepe, med katerimi je navadno menjava na vrhu obveščevalnih služb. Predsednik nove vlade Janez Janša pa je že napovedal tudi ustanovitev kriznega štaba, v katerem bi delovala večina ministrov ter vsi pristojni, od poveljnika civilne zaščite do ključnih vodilnih organov in strokovnjakov. Štab bi začel delovati, če bi širjenje koronavirusa prešlo v drugo fazo, zunanji minister pa bi vsak dan predstavil ukrepe, ki so jih v zadnjih 24 urah sprejele druge države, še posebno v sosedstvu. Janez Janša je že na ponedeljkovi seji sveta za nacionalno varnost po naših informacijah predlagal omejitve na meji z Italijo, naklonjen pa je tudi popolni prepovedi potovanj medicinskega osebja v tujino.

Ena poslanka LMŠ zaradi smučarskega dopusta v Italiji o novi vladi ne bo glasovala, tudi več zaposlenih v državnem zboru, ki (še) niso oboleli, se je iz preventivnih razlogov po dopustovanju v tujini odločilo, da ostanejo doma v samoizolaciji.Ker ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj se bo dogajalo s širjenjem koronavirusa, poslanci pa ne morejo glasovati dopisno, na daljavo, in tudi zato, da bi novo operativno vlado s polnimi pooblastili dobili čim prej, bo državni zbor o listi ministrskih kandidatov odločal na izredni seji v petek zvečer.Formalno bo o sklicu petkove večerne izredne seje sicer odločal danes kolegij predsednika državnega zbora. Glede na razmere ni pričakovati nasprotovanj predlogu, tako da bi tretjo vladolahko dobili v petek zvečer.Glede na veljavne omejitve zbiranja so se že pojavila tudi vprašanja, kako bo potekala plenarna seja državnega zbora, njegov predsednikpa odgovarja, da te omejitve za parlament ne veljajo. Kot ocenjuje, ne bi bilo skladno z ustavo, da bi kateri od ministrov, ki sodijo v izvršilno vejo oblasti, na ta način omejil delo zakonodajne veje oblasti. Državi zbor je namreč institucija, ki mora delovati v vseh razmerah, tudi v izrednem stanju ali vojni.Do petkove izredne seje so sicer pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predvidena zaslišanja še devetih ministrskih kandidatov. O ministrski listi bodo poslanci glasovali v celoti; nova koalicija pa ima za njeno potrditev zagotovljenih 47 glasov.Pojavila so se že tudi ugibanja, ali bo ob verjetnih dodatnih omejevalnih ukrepih za preprečitev širjenja virusa državni zbor odpovedal aprilsko sejo. Kolegij predsednika državnega zbora bo predvidoma v ponedeljek odločali o programu dela za april.