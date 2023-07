Novo vodstvo največje policijske uprave v državi

Senad Jušić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, je Tomislava Omejca danes imenoval za direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana. Omejcu, ki je bil do zdaj vodja sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi (GPU), je posle predal Mirko Nunić. Ta je največjo policijsko upravo v državi sicer začasno vodil od 18. julija.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, se je 53-letni Tomislav Omejec v policiji zaposlil leta 1989. Po končani Srednji policijski šoli v Tacnu je delal na bežigrajski policijski postaji, aktivno je sodeloval tudi v osamosvojitveni vojni. Leta 1996 je bil premeščen na Policijsko akademijo. Ker je ob delu doštudiral na Fakulteti za šport, je na akademiji prevzel naloge učitelja športne vzgoje in kasneje učitelja pooblastil in praktičnega postopka. Med drugim je sodeloval tudi pri usposabljanju policistov za delo v večetnični skupnosti in za zmanjševanje stereotipov in diskriminacije.

Leta 2006 je bil premeščen na Policijsko upravo (PU) Ljubljana. Medtem je končal študij na novogoriški Fakulteti za uporabne družbene študije in leta 2011 pridobil naziv magister medkulturnega menedžmenta. Na ljubljanski policijski upravi je do leta 2012 vodil oddelek za splošne policijske naloge, kasneje pa je postal vodja oddelka za javni red in mir v sektorju splošne policije na Upravi uniformirane policije GPU. Leta 2014 je napredoval v vodjo tega sektorja znotraj Uprave uniformirane policije.

Kot strokovnjak in vodja oddelka oziroma kasneje sektorja je sodeloval pri pripravi številnih zakonov, v raziskovalnih projektih in na strokovnih forumih. V času vodenja sektorja, od julija do aprila lani, pa je bil kot nacionalni ekspert za korporativno varnost začasno napoten tudi v agencijo Evropske unije za azil (EUAA).