Tatovi umetnin so vedno bolj nasilni in izbirčni. Kakšne so te kraje pri nas?

Na Dunaju so včeraj iz muzeja MAK ukradli razstavljeno ogrlico v vrednosti nekaj milijonov evrov. Iz Evrope svarijo pred vse bolj nasilnimi vlomilci in tatovi umetnin, ki več ne prihajajo le iz tradicionalnih kriminalnih krogov, ampak jih novačijo prek spleta. V Sloveniji pa zgolj občasno prihaja do kraj umetnin, javnost na taka kazniva dejanja ni opozorjena.

V četrtkovem popoldnevu sta dva moška prišla na ogled razstave nakita in drugih dragocenosti izpod rok slovitih draguljarjev Van Cleef & Arpels. Izmed 500 razstavljenih kosov sta ustavila pred vitrino z ogrlico egiptovske kraljice Nazli Sabri, sestavljene iz 673 diamantov, tehtala naj bi več kot 200 karatov. Potem ko sta nepridiprava okoli 14h vlomila v vitrino in zgrabila zgolj to ogrlico, ocenjeno na okoli štiri milijone, sta se podala v beg.