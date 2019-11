Novogoričanom se obetajo nova stanovanja

Na območju Majskih poljan v središču mesta bo družba K.Tivoli po nekajletnem zatišju dokončala načrtovano stanovanjsko naselje. Od propadle gradbene družbe Primorje so namreč kupili zazidalno zemljišče, na katerem je bila predvidena gradnja več stanovanjskih stolpičev, primorski gradbinci pa so zgradili zgolj enega. V dveh stolpnicah bo na voljo 145 stanovanj, cena za kvadratni meter bo okoli 2000 evrov (z DDV).Družba K.Tivoli, ki je v prestolnici že zgradila stanovanjsko sosesko Bellevue Tivoli, prihodnje leto pa bo začela graditi 98 nadstandardnih stanovanj v Kosezah (projekt Koseško okno) in 81 luksuznih stanovanj v ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.