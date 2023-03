Novogoriška univerza se bo širila tudi v Ajdovščini

Župana Nove Gorice in Ajdov­ščine, Samo Turel in Tadej Beo­čanin, sta na prvem uradnem srečanju dorekla, da se bo pedagoški oziroma dodiplomski del novogoriške univerze razvijal v Novi Gorici, skupaj s Centrom zelenih tehnologij, raziskovalni oziroma laboratorijski del pa v Ajdovščini. To je bil tudi predlog univerze, pri čemer si rektor Boštjan Golob prizadeva, da bi ustnim čim prej sledile pisne zaveze.

»Želimo si partnerskega sodelovanja med občinami in univerzo,« je zatrdil novogoriški župan Samo Turel. »V interesu nam je, da univerzi zagotovimo ustrezne pogoje za dolgoročni razvoj ter poglobljeno sodelovanje z našim razvijajočim se gospodarstvom,« je izpostavil ajdovski župan Tadej Beočanin. Občina Ajdovščina je že lani od države odkupila 17 hektarov površin blizu letališča, ki so jih večinoma namenili za raziskovalne institucije in izobraževalne dejavnosti, pri čemer naj bi jim pomagala tudi donacija ajdovskega podjetnika Iva Boscarola in njegove hčere Taje. V Novi Gorici bi se univerza razširila v poslopja, ki jih bo občina prenovila v okviru projekta Evropske prestolnice kulture 2025 in bi jih lahko v uporabo prevzeli leto pozneje.

»Poleg načrtov, ki sta jih župana omenila v Novi Gorici in Ajdovščini, ohranjamo tudi lokacijo Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi. Je pa treba poudariti, da še nimamo pisnih zavez novogoriške in ajdovske občine, zato si jih želimo čim prej,« je dejal rektor Univerze v Novi Gorici.

Univerza v Novi Gorici se bo razvijala v obeh občinah, sta se strinjala župana Nove Gorice in Ajdovščine, Samo Turel in Tadej Beočanin. Foto Mavric Pivk

Idejo, da bi na enem mestu zgradili univerzitetni kampus, o čemer je bilo govora v preteklosti in za kar sta si prizadevali tako ajdovska kot novogoriška občina, so opustili. Kot sta omenila župana Turel in Beočanin, bodo namestitve za študente gradili v Novi Gorici, za razi­skovalce, ki bodo vezani na raziskovalni in laboratorijski center, pa v Ajdovščini. O Centru zelenih tehnologij je Turel podčrtal, da je prostor zanj rezerviran v Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica - Kromberk, v prihodnje bo lahko imel enoto tudi v Ajdovščini.

Dogovor tudi o EPK in Vogrščku

Novogoriški in ajdovski župan sta se pogovarjala tudi o vključit­vi Ajdovščine v projekt Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo leta 2025 čezmejno povezal Novo Gorico in italijansko Gorico. »Občina Ajdovščina si želi s svojimi potenciali prispevati k uspešni zgodbi EPK. Pripravljeni smo v prihodnjih letih vlagati naše vire, da bo zgodba EPK postala izjemno prepoznavna v mednarodnem okolju,« je napovedal Beočanin. Z zavodom GO! 2025 se strinjajo o ključnih vsebinskih smernicah: umetnik Veno Pilon in njegova galerija, ki je trenutno v prenovi, vino in kulinarika v povezavi s turizmom Vipavske doline ter ajdov­ska tehniška dediščina.

Župana sta se zavzela tudi za pospešeno dokončanje prenove namakalnega sistema Vogršček, ki je izjemno pomemben za Vipavsko dolino. Zajetje, ki so ga v preteklih letih sanirali, služi spodnjemu delu Vipavske doline, po načrtih naj bi vodo iz jeza uporabili tudi za njen zgornji del. Z dograditvijo 25 kilometrov cevovoda, kar naj bi izvedli do leta 2029, bo to največji namakalni sistem v Sloveniji.