Novogoriška univerza bo študente namestila v Gorici, saj so nepremičnine cenejše

Univerza v Novi Gorici je od tega tedna tudi uradno lastnica palače Paternolli v sosednji Gorici, pišejo primorski mediji. Primorski dnevnik navaja, da bo uradno odprtje predvidoma konec marca.

»Po eni strani pridobimo infrastrukturo v smislu študentskih namestitev, in sicer 60 postelj, o katerih lahko mirno trdim, da so glede na tipičen standard slovenskih študentskih domov zelo nadstandardne. Po drugi strani je pa to v duhu naše strategije, kjer verjamemo v čezmejno sodelovanje, zato smo prepričani, da se bo prej ali slej to območje razvilo v enotno urbano območje, kjer bodo študenti z različnih univerz lahko prebivali in študirali,« je za portal Robin povedal rektor novogoriške univerze Boštjan Golob.

Višina kupnine ni javna, po rektorjevih besedah so jo poravnali iz presežkov preteklih let in s kreditom. »Lahko pa povem, da gre za ceno, ki je definitivno nižja, kot bi bila na slovenski strani za stavbo oziroma za študentski dom takega standarda,« je dodal.

Univerza v Novi Gorici je zasebna univerza, katere začetek sodi v leto 1995, ko je nastala Fakulteta za znanosti o okolju. Golob jo vodi od leta 2022. Leta 2006 je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo potrdil Univerzo v Novi Gorici kot četrto slovensko univerzo in prvo slovensko zasebno univerzo.

Združuje šest fakultet, akademijo umetnosti, štiri raziskovalne laboratorije in sedem raziskovalnih centrov na treh lokacijah. Novembra lani je naredila tudi prvi korak k spremembi statusa iz zasebne v javno univerzo. V okviru vladnega delovnega obiska v severnoprimorski regiji so podpisali pismo o nameri, s katerim so se začele aktivnosti za pridobitev statusa javne univerze.