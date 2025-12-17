Zahtevajo revizijo celotnega poslovanja zavoda GO! 2025

Novogoriškim svetnikom se zaradi medijskih objav poraja dvom v pravilnost in transparentnost porabe denarja pri izvedbi prireditev Evropske prestolnice kulture (EPK). Zato so na današnji izredni seji, sklicani na zahtevo 12 svetnikov, sklenili, da mora občina naročiti revizijo poslovanja javnega zavoda vse od začetka njegovega delovanja.

Po sklepu mora revizijo od leta 2022 do 31. decembra letos najprej opraviti nadzorni odbor novogoriške občine, nato zunanja neodvisna revizijska hiša, župan pa mora Računskemu sodišču RS podati predlog, da si poslovanje javnega zavoda GO! 2025 ogledajo tudi oni.

Le tako bodo prepričani, da je bilo poslovanje v skladu z zakonodajo in da je bil denar porabljen za projekte, za katere je bil tudi pridobljen, je v razpravi dejala mestna svetnica Tina Krog. »Z revizijo poslovanja ne želimo škoditi ugledu javnega zavoda, vendar če so bile napake narejene, je potrebno najti krivca in napake popraviti,« pa je bil jasen svetnik Gabrijel Fišer.

Svetnica Elena Zavadlav Ušaj je opozorila tudi na morebitno prikrito zaposlovanje, saj so se nekateri enaki zneski po prvem ogledu odhodkov javnega zavoda ponavljali iz meseca v mesec. Vendar bo tudi na to dala odgovor neodvisna revizija, je prepričana.

Podpisniki zahteve za sklic današnje izredne seje menijo, da je bilo pridobljeno pravno mnenje, ki ga je naročila in pridobila novogoriška občina, nepotrebno, saj ga ni zahteval nihče. Svet javnega zavoda GO! 2025 Evropska prestolnica kulture Nova Gorica je občini namreč predlagal revizijo - najprej pregled medijsko izpostavljenih štirih javnih naročil, nato pa še poslovanje celotnega zavoda v letih 2024 in 2025.

Ob koncu seje so skoraj soglasno izglasovali sklep, da mora revizijo najprej opraviti nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica. Župan Samo Turel je ob tem svetnikom pojasnil, da je nadzorni odbor neodvisni organ, ki mu mestni svet ne more nalagati zadolžitev, vendar je bil sklep ob koncu s 26 glasovi za soglasno potrjen.

Revizijo celotnega poslovanja mora nato opraviti zunanja neodvisna revizijska hiša. Župana pa so svetniki pooblastili, da mora Računskemu sodišču RS podati predlog, da tudi oni opravijo revizijo. Revizija naj bi obsegala celotno obdobje delovanja javnega zavoda, saj je bila doslej po besedah župana Turela opravljena le notranja revizija nekaterih poslov zavoda v letu 2022 ter prvih dveh mesecih leta 2023.