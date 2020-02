Novogoriški župan pisal ministrstvu za zdravje

V igralnicah na pol ure razkužujejo naprave

​Na novogoriški občini so imeli danes dopoldne sestanek glede zaščite pred koronavirusom, ki so se ga udeležili tudi predstavniki igralniških družb in trgovskih centrov.»Mejimo z Italijo, kjer je največje število obolelih za koronavirusom v Evropi, poleg tega k nam zaradi igralnic zahajajo pretežno igralci iz Benečije, ki je eno od žarišč izbruha te bolezni,« je pojasnil župan. Tako v novogoriških igralnicah kot v obeh trgovskih centrih – Qlandii in Supernovi –, ki jih prav tako redno obiskujejo tudi Italijani, so namestili razkužila ter dodatno opozorili zaposlene glede higiene rok. »V manjših zasebnih igralnicah gredo lahko še korak dlje in po navodilih strokovnjakov NIJZ tudi prijazno odslovijo goste, če pri njih opazijo znake viroz, kot so kašljanje in kihanje,« je navedel.Novogoriški župan se je obrnil na predstavnike ministrstva za zdravje in jih pozval, naj njihovo območje zaradi omenjenih tveganj še posebej spremljajo. Zavzel se je tudi za dobavo vse potrebne opreme za zaščito, ki je trenutno – kljub že izvedenim naročilom – primanjkuje. Miklavič je poleg tega v dnevnem stiku z županom iz italijanske Gorice, ki se bo danes popoldne udeležil sestanka vseh županov Furlanije - Julijske krajine v Vidmu.Direktorica Zdravstvenega doma Nova Goricaje povedala, da so na današnjem sestanku zaposlenih v zdravstvenem domu sklenili, da do nadaljnjega odpovedo vse preventivne zdravstvene preglede za otroke, medicinske sestre, ki so na tem področju zaposlene, pa bodo začasno premestili drugam. Zaradi povečanega števila telefonskih klicev bodo vzpostavili nove telefonske linije, na katerih bodo odgovarjali na vprašanja o koronavirusu. Prebivalce, ki sumijo, da so morebiti zboleli za koronavirusom, pa prosijo, naj jih pokličejo in naj nikar ne prihajajo v zdravstveni dom.V šempetrski bolnišnici bodo morebitne zbolele za koronavirusom napotili na poseben vhod na urgenci, kjer jih bo sprejelo medicinsko osebje. Do zapolnitve prostih postelj pa bodo morebitne bolnike pošiljali na zdravljenje v ljubljanski UKC.»Ukrepali smo že prejšnji teden. Danes smo namestili dodatna razkužila ter letake oziroma plakate, ki prikazujejo pravilno higieno rok in kašlja. Dodali bomo še to, da naj vsi, ki pri sebi opazijo kakšne znake bolezni ali sume, ne hodijo v naše salone,« je povedal, direktor igralniške skupine Admiral Slovenija. »Jutri bomo v vse recepcije namestili prave dozirnike za razkuževanje rok. Naši zaposleni imajo od prejšnjega tedna tudi navodilo, da na vsake pol ure razkužijo vse igralne naprave,« je razložil.Sogovornik je posebej pohvalil hiter odziv novogoriške občine, ki jih je danes zjutraj seznanila z vsemi potrebnimi informacijami. Omenil je še, da bodo tudi v prihodnje veliko pozornosti namenili komunikaciji z zaposlenimi in gosti. »Ne podcenjujemo razmer, a ljudi je treba nekoliko pomiriti, da ne bi bilo brezglavega preplaha,« je sklenil. Zaradi izrednih ukrepov, ki jih je ob širjenju novega koronavirusa konec tedna sprejela sosednja Italija , se bodo na Mestni občini Koper na pobudo županov občin slovenske Istre jutri sestali predstavniki pristojnih zdravstvenih in drugih služb ter preverili postopke ravnanja ob morebitnem pojavu koronavirusa v slovenski Istri.Namen sestanka je prevetriti obstoječe postopke, oceniti njihovo ustreznost in jih po potrebi dopolniti ter se dogovoriti o sprejetju preventivnih ukrepov po posameznih področjih delovanja, so sporočili z Mestne občine Koper.»Za zdaj nismo sprejeli nobenih dodatnih ukrepov, prav tako nismo dobili novih navodil državnih služb,« je povedaliz koprske službe za zaščito in reševanje. Jutri se bodo sestali župani vseh istrskih občin, Kopra, Izole, Pirana in Ankarana, s koprsko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavniki zdravstvenih domov in civilne zaščite. Po sestanku je v torek ob 14. uri predvidena izjava za javnost. Trenutno ne ocenjujejo, da bi razmere zahtevale hitrejše ukrepanje.Na koprski Fakulteti za management Univerze na Primorskem so davi odpovedali nekaj predavanj. Fakulteta, ki jo obiskuje tudi nekaj Slovencev iz Italije, sicer normalno deluje, zaposleni pa upoštevajo priporočljive preventivne ukrepe, so za STA povedali na fakulteti.