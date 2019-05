FOTO:Najemnine v Ljubljani evropske, plače pa slovenske

Ljubljana – Podatki Eurostata kažejo, da so cene za najem stanovanj v Ljubljani lani v primerjavi z evropskimi prestolnicami rasle najhitreje, deset odstotkov na leto. »Čeprav zadnjih nekaj let rastejo prodajne cene in najemnine, je Ljubljana po višini najemnin v primerjavi z drugimi mesti v EU še daleč od zahodnoevropskih. Po višini najemnin je Ljubljana pred mesti, kot so Atene, Sofija, Bratislava, Bukarešta, Varšava in Zagreb, in na ravni Bruslja, Bonna, Talina in Budimpešte,« pravi Roman Prskalo iz Metropole In.Res je tudi, dodaja Prskalo, da so najemnine v slovenskem glavnem mestu nižje od tistih v Londonu, Dublinu, ...