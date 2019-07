FOTO:Novomeščani pometli s svetovno konkurenco

Po absolutni zmagi: Žiga Povhe, mentorica Danijela Erenda in Anže Kocjančič. Foto Arhiv D. E.

Zmagovalna ekipa: Danijela Erenda, Anže Kocjančič, Nikita Galuh Kapušin, Jaka Kordiš, Žiga Povhe in Roman Kapš. Foto Arhiv D. E.

Danijela Erenda, Anže Kocjančič, Nikita Galuh Kapušin, Vesna Parkelj in Roman Kapš po sprejemu pri novomeškem županu. Foto Simona Fajfar

Aplikacija UniBill. Foto Arhiv D. E.

Novo mesto - Štirje novomeški dijaki so našli rešitev za vse, ki smo naveličani polmetrskih papirnatih računov, ki jih v trgovinah dobimo ob nakupu par izdelkov. Razvili so računalniško aplikacijo, s katero se računi shranjujejo v digitalni obliki, v oblaku. Z idejo so postali absolutni zmagovalci v kategoriji poslovna ideja na mednarodni olimpijadi Olimpijade genijev (Genius Olympiad), ki je potekala v ameriškem Oswegu.Najprej podatki: na tekmovanju Olimpijade genijev je sodelovalo 789 ekip, ki so jih organizatorji izbrali med 1469 prijavljenimi iz 78 držav. Tekmovanje je potekalo v šestih kategorijah, vendar sta iz Slovenije na to tekmovanje – v kategoriji poslovne ideje, kjer je bilo skupno okoli 40 skupin – odšli dve ekipi, obe iz Novega mesta: UniBill in Heijus.Novomeški srednješolci so se odlično odrezali že na državni ravni, na tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo med mladimi POPRI. Ekipa Heijus –inz Gimnazije Novo mesto z idejo funkcionalne pijače – je bila v Sloveniji druga, na Olimpijadi genijev pa je prejela zlato priznanje.Absolutni zmagovalci doma in v Ameriki pa so bili dijaki ekipe UniBill. To soiz 4. letnika ininiz tretjega letnika programa tehnik računalništva Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Idejo so razvili v okviru SciDroma, inkubatorja idej na področju elektronike in računalništva, ki deluje na njihovi šoli. »S SciDromom dijakom nudimo nadgradnjo pouka in se ukvarjajo z idejami kot so očala za slepe, senzorji za pametna mesta, gradnja lastnega 3D tiskalnika,« pravi, pomočnica ravnatelja.V šolskem centru, ki je z 3000 dijaki največji v Sloveniji, so v zelo kratkem času razvili idejo inovativne rešitve digitalnih računov. »Razvojni center Novo mesto nas je povabil, da naj sodelujemo na podjetniškem start up vikendu,« pravi, mentorica in profesorica računalništva. Ni pomembno le idejo razviti in najti rešitev, ampak jo je potrebno tudi predstaviti in razložiti.To pa ni vedno lahko, pravi Nikita Galuh Kapušin, edino dekle v ekipi: »Preverjali smo tudi, kako je z zakonodajo in kako bi lahko prišli do dovoljenj trgovcev oziroma tistih, ki upravljajo z aplikacijami za račune.« Za člane ekipe, ki so odšli čez lužo, pa je bila zanimiva tudi izkušnja, kaj je tam pomembno, pravi, mentor ekipe in sedaj že upokojeni učitelj praktičnih predmetov s področja računalništva: »Pri nas je poudarek na podjetništvu, tam pa je na prvem mestu ekologija.« Projekt UniBill je zaradi prihrankov papirja zelo ekološki.Osemdnevno bivanje v Ameriki je bila odlična izkušnja, pravi Anže Kocjančič, ki med največje izzive takih projektov uvršča jasno razlago o stvareh, ki so njim, računalničarjem, običajne. Zanimivo pa je bilo tudi to, da je Olimpijada genijev odlična priložnost za ameriške univerze, da že sedaj snubijo dijake. Čeprav so nekateri že tam podpisovali pogodbe – predvsem iz južne Amerike in Afrike -, naših to ni ganilo. Vendar pa je gotovo, pravita Anže in Nikita, da bodo po zaključeni srednji šoli študirali - doma.Idejo o digitalnih računih, ki bi jih uporabljali v trgovinah, pa bodo s pomočjo mentorjev in šole poskušali uresničiti v realnosti. »Se že dogovarjamo,« pravi Danijela Erenda. Roman Kapš pa dodaja: »Vsaka novost je težka. A če ima uporabno vrednost, jo ljudje sprejmemo.«