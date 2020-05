Novomeščani s tremi novimi lokacijami za brezplačni internet

Novo mesto – Športna dvorana Stopiče, Olimpijski center Novo mesto v Češči vasi in Športni park Loka (pri Mladinskem centru Oton) so tri nove lokacije v Novem mestu, kjer je Mestna občina Novo mesto zagotovila nov brezplačni internet.



V zadnjih dneh so zaključili instalacijo opreme za brezžični internet, ki jo prek programa WIFI4EU financira evropska komisija v višini 15.000 evrov. Dostop je brezplačen in ponuja internet s hitrostjo najmanj 30 Mbps in tehnologijo »dual-band« 2,4 in 5 GHz, kar omogoča njegovo uporabo več sto uporabnikom hkrati.