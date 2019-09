FOTO:Novomeška bolnica z dvema novima centroma

Nova centra sta še posebej pomembna za 160.000 prebivalcev Jugovzhodne regije. Foto L. P.

Nova centra omogočata razvoj. Foto Simona Fajfar

Na otvoritvi so bili minister Aleš Šebeder, direktorica Milena Kramar Zupan, Dejan Židan, predsednik državnega zbora in Gregor Macedoni, župan messtne občine Novo mesto. Foto L. P.

Centra delujeta na okoli 1600 kvadratnih metrih. Foto L. P.

V Splošni bolnišnici Novo mesto, četrti največji slovenski bolnišnici, kjer oskrbujejo več kot 160.000 prebivalcev Jugovzhodne regije, so odprli razvojno in strokovno pomemben Center za intenzivno medicino za življenjsko najbolj ogrožene paciente in Center za endoskopije.Skupna lokacija obeh centrov je nad Urgentnim centrom, na približno 1600 kvadratnih metrih, skupna vrednost celotne investicije pa znaša skoraj osem milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje je prispevalo 80 odstotkov sredstev, 20 odstotkov pa bolnišnica sama.Oba centra sta zgrajena po najnovejših strokovnih smernicah in z najsodobnejšo opremo. »Do sedaj je dejavnost obeh centrov potekala na ločenih lokacijah, v neustreznih pogojih in z zastarelo opremo,« pravi dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto.Oddelek interne medicin je, skupaj z enotami intenzivne terapije in endoskopijami, deloval v stari Interni bolnišnici, ki je bila zgrajena pred več kot 120-imi leti in je potrebna temeljite prenove. Kirurške endoskopije pa so delovale ločeno v neprimernih, kletnih prostorih, na kar so vodstvo bolnišnice nekaj let resno opozarjali tudi zunanji presojevalci pri akreditacijah bolnišnice. Z izgradnjo obeh Centrov se končno vzpostavljajo pogoji za postopno preselitev in prenovo stare, Interne bolnišnice.»Projekt je pomembna investicija v JV regijo, ki bo omogočala strokovno boljšo, kakovostnejšo, bolj varno in hitrejšo obravnavo najtežje bolnih pacientov, ter pomembno dvignila strokovni nivo bolnišnice,« pravi dr. Milena Kramar Zupan.Novomeška bolnišnica je po številu zaposlenih – teh je 1200 - četrti največji delodajalec v dolenjski regiji. »Uspešno izvajamo poslovno investicijski razvoj, z letnim prihodkom približno 65 milijonov evrov. Z investicijskim razvojem dvigujemo strokovni nivo bolnišnice in pacientom zagotavljamo vse bolj kakovostno obravnavo,« pravi direktorica. Predlani so z vzpostavitvijo angiografskega laboratorija bistveno dvignili strokovni nivo bolnišnice, saj so lahko zmanjšali umrljivost na področju srčno žilnih bolezni.Na področju urologije in vaskularne dejavnosti uspešno razvijajo interventno radiologijo, pravi dr. Milena Kramar Zupan: »Velike strokovne premike smo naredili tudi na področju ortopedije. Izvedli smo prvo implantacijo sklepa nožnega palca v Sloveniji, naredili prvo endoprotezo kolena v enodnevni bolnišnici, prvi v Sloveniji opravili tako imenovano »inlay« preplastitev sklepa kolena...«»Naša vizija in cilj sta, da z vzpostavljanjem mednarodnih standardov za bolnišnice postanemo primerljivi z najboljšimi bolnišnicami tako v Sloveniji kot tudi v Evropi,« pravi Milena Kramar Zupan.Projekt je pomembna investicija v Jugovzhodni regiji, ki bo omogočala strokovno boljšo, kakovostnejšo, bolj varno in hitrejšo obravnavo najtežje bolnih pacientov, ter pomembno dvignila strokovni nivo bolnišnice.