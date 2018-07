Novomeška občina iz Sokolca deložirala alternativne umetnike

Sebastjana Šebederja, vodjo alternativnih umetnikov, so odpeljali na policijsko postajo.

Foto Roman Šipić

Narodni dom je po novem obdan s kovinsko ograjo, ki onemogoča vstop v stavbo. Foto Simona Fajfar

- Danes dopoldne je do stavbe Sokolca oziroma Narodnega doma, kjer so trinajst let ustvarjali alternativni umetniki, prišli varnostniki, policisti, gasilci in komunalci. »Bilo je kakšnih 15 varnostnikov in 20 policistov, ki so z zadnje strani s pomočjo gasilcev vdrli v stavbo,« je dejal eden od očividcev.Čez čas je v spremstvu policistov prišel iz stavbe edini, ki je bil tam,, vodja alternativnih umetnikov, ki so ga odpeljali na policijsko postajo. »Ni bilo nasilja,« pravi očividec o dogajanju. Zaposleni s Komunale Novo mesto pa so začeli okoli stavbe postavljati kovinsko ograjo, s katero naj bi preprečili vstop v stavbo in obenem zagotovili varnost ljudi, ki hodijo tam mimo, ker je objekt nevarna gradnja.Po neuspelem poskusu s konca preteklega meseca, da bi občina Novo mesto alternativne umetnike deložirala iz stavbe, je tokratni razlog za izpraznitev stavbe odločba gradbenega inšpektorja. »Po odločbi smo kot lastnik objekta dolžni preprečiti uporabo in izvajanje vseh dejavnosti v Narodnem domu, dokler se ne izvedejo nujna vzdrževalna dela,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni.