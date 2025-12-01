Novomeška policija obravnavala več primerov ropov, vlomov in tatvin

Vodja oddelka za splošne policijske naloge Policijske uprave (PU) Novo mesto Robert Zupančič je v ponedeljek opoldne v Novem mestu predstavil okrepljene aktivnosti policije za zagotavljanje varnosti na območju Dolenjske.

»Zavedamo se, da je tragični dogodek v javnosti vzbudil zaskrbljenost prebivalcev in vpliva na občutek varnosti,« je dejal Zupančič in poudaril, da so pričakovanja občanov po varnosti visoka.

Poostreni nadzor na varnostno obremenjenih območjih izvajajo od julija lani, po nedavnem dogodku pa so ga še okrepili. Policistom PU Novo mesto pomagajo tudi policisti z drugih policijskih uprav in generalne policijske uprave.

Delo prilagajajo sproti, položaj dnevno analizirajo in sile usmerijo tja, kjer jih najbolj potrebujejo. »Z opazovanjem, patruljiranjem in komuniciranjem z ljudmi zagotavljamo javni red in krepimo občutek varnosti,« je dejal Zupančič. Na PU Novo mesto sodelujejo tudi z inšpektorati.

Izvajajo tudi poostren nadzor nad javnimi kraji, prireditvami, gostinskimi obrati in prometom. »Za policijo je vsako kaznivo dejanje nedopustno,« je poudaril Zupančič.

Nedavne obravnave kaznivih dejanj

Na začetku novembra so na območju Šentjerneja obravnavali rop: zamaskirana posameznika sta oropala občana. Še isti večer so dvema osumljencema odvzeli prostost in ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je odredil pripor.

»Na območju Trebnjega smo v zadnjem mesecu preiskali več kaznivih dejanj velikih tatvin,« je dejal Zupančič.

Izvedli so tudi hišne preiskave. V hišni preiskavi v romskem naselju Vejar so zasegli več zlatnine, tablični računalnik in več mobilnih telefonov ter druge predmete, za katere osumljenec ni znal pojasniti, od kod izvirajo. Preiskovalni sodnik je osumljencu odredil pripor.

Konc novembra so policisti PU Novo mesto preiskovali tudi vlom v stanovanjsko hišo v Dobruški vasi. V Stari vasi so izsledili in prijeli pet osumljencev. Vsem so odvzeli prostost in zavarovali sledi. Po zaključeni preiskavi bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

»Občanom se zahvaljujemo za informacije in sodelovanje,« je sklenil Zupančič.