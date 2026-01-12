  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Novomeški policisti so v praksi že uporabili Šutarjev zakon

    Policija je med zasegom orožja brez sodnega naloga vstopila v tuje stanovanje.
    Policija je svoje aktivnosti na območju PU Novo mesto v času božično-novoletnih praznikov še dodatno okrepila. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Policija je svoje aktivnosti na območju PU Novo mesto v času božično-novoletnih praznikov še dodatno okrepila. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    STA
    12. 1. 2026 | 14:53
    12. 1. 2026 | 15:14
    2:51
    Policisti Policijske uprave Novo mesto so med božično-novoletnimi prazniki že uporabili nekatera nova pooblastila, ki jim jih daje Šutarjev zakon. Med drugim so z njihovo uporabo zasegli orožje v naselju Brezje, dvema osebama pa so izrekli takojšnjo odstranitev iz gostinskega lokala, je razvidno iz sporočila za javnost.

    Najbolj odmevnega zločina, smrti Aleša Šutarja, ne obravnavajo kot umor

    Uporabo strelnega orožja v naselju Brezje so policisti zaznali v noči na 1. januar. Oseba, ki je streljala v zrak, je z orožjem pobegnila v stanovanjski objekt, zato so policisti uporabili nove določbe, ki jim dopuščajo, da brez sodnega naloga vstopijo v tuje stanovanje, če je to neogibno potrebno, da se orožje zaseže za zavarovanje ljudi. Ker se je 38-letnik, ki naj bi streljal, ob vstopu upiral, so ga policisti obvladali in mu odvzeli prostost. Pri njem so našli ter zasegli pištolo in 27 nabojev. Pri ogledu na kraju so našli še eno pištolo, več tulcev in plinskih nabojev. Zoper 38-letnika bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

    Visoke kazni za kršitve javnega reda in miru

    V isti noči so policisti zaznali tudi streljanje v Poganški ulici v Novem mestu. Ob prihodu v naselje so našli mesto streljanja, v nadaljevanju pregleda terena pa so nato pri enem izmed objektov našli in zavarovali avtomatsko puško s pripadajočim nabojnikom.

    Policisti so med prazniki uporabili tudi pooblastilo, da lahko osebi, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja ali prekrška zoper javni red in mir, ukažejo takojšnjo odstranitev iz gostinskega lokala in njegove okolice, in sicer na razdaljo najmanj 200 metrov. Omenjeno pooblastilo so uporabili za dve osebi.

    Smrt Šutarja: Eni za pomiritev strasti, drugi za protest v Ljubljani

    Sicer pa je policija svoje aktivnosti na območju PU Novo mesto v času božično-novoletnih praznikov še dodatno okrepila. Med drugim je izvajala poostrene nadzore na javnih krajih, v gostinskih lokalih, na prireditvah in v prometu. Pri tem so novomeškim policistom pomoč nudili tudi policisti posebne policijske enote, specialne enote, specializirane enote za nadzor državne meje in vodniki službenih psov ter policisti konjeniki.

    Statistika kaže, da so na območju PU Novo mesto od 24. do in 31. decembra zaznali precej manj prijav motečih ravnanj oziroma kršitev, povezanih z uporabo strelnega orožja in prepovedane pirotehnike kot v preteklih letih, so še sporočili.

