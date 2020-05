Postopki v pravosodju bodo z junijem spet potekali normalno

Šole in meje se odpirajo v bližnji, a nedoločeni prihodnosti

Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo s koncem maja prenehali veljati začasni ukrepi v upravnih in javno pravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Z začetkom junija se tudi v pravosodje vrača normalno stanje.S 1. junijem bodo sodišča začela redno poslovati tudi v zadevah, ki se kot nenujne v času epidemije niso izvajale oziroma se niso izvajale v skladu z določenimi procesnimi roki, je dejala ministrica za pravosodje. Ponovno začnejo teči vsi roki, ki so zaradi epidemije stali. Še vedno pa se na sodiščih priporočajo varnostna razdalja, maske in prezračevanje sodnih prostorov. Sodne počitnice bodo letos krajše, trajale bodo od 1. do 15. avgusta, ministrstvo pa razmišlja tudi o širših spremembah na področju sodnih počitnic v prihodnje.Osebe, ki so jim zaradi epidemije začasno prekinili prestajanje kazni, se postopoma že vračajo nazaj v pristojne institucije, je dejala ministrica. Od 18. maja bodo ponovno mogoči obiski v zavodih za prestajanje kazni.Kozlovičeva dejanje Štajerske varde obsoja, a meni, da je glavna težava v tem, da je družba v Sloveniji razdeljena na dva pola. Z zakonskim predlogom stranke SD, ki bi urejal in omogočal sankcioniranje paravojaških skupin, ministrica za pravosodje ni seznanjena.Vladni govorecje sporočil, da se s ponedeljkom v šole vračajo devetošolci. Kmalu jim bodo sledili še preostali razredi osnovne šole, je obljubil. Preplah v šoli v Radencih je bil odveč, saj je bil test na virus negativen, je dejal Kacin, ki bi si želel, da bi župani najprej opravili konzultacijo z epidemiologom, preden zaženejo preplah.Kacin je zagotovil, da si slovenska diplomacija v zadnjem času prizadeva zlasti za odprtje meja s sosednjimi državami. Dogovori z Madžarsko in Avstrijo potekajo, v načrtu je skorajšnje srečanje glede vprašanja prehajanja meja tudi s predstavniki Italije, zagotavlja Kacin.