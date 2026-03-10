Da bi otrokom uspelo, starši kupijo vse, čeprav ni treba

Konec meseca bodo učenci tretjih, šestih in devetih razredov pisali nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Od lani je NPZ tudi eno od meril pri vpisu v srednjo šolo z omejitvijo vpisa, zato ni nepomembno, kako se devetošolec odreže. Enako velja za maturante, splošna matura se bo z esejem pri materinščini začela 6. maja. Učenci in dijaki si lahko pomagajo z izpitnimi polami, ki so javno objavljene na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC). Kljub temu se je trg ponudnikov teh istih pol in njihovih rešitev zelo razvil.

Če so pred leti priročnike večinoma tiskali, je zdaj tega še precej več na spletu. Videorazlage, webinarji, interaktivna pomoč, uporaba umetne inteligence … možnosti so neskončne, denarnice staršev pač ne. RIC, ravnatelji in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ob tem svetujejo in opozarjajo, da dodatna gradiva dejansko niso potrebna.