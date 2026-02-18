Razvrščanje šol glede na dosežke na maturi ni dovoljeno

V zadnjih tednih so hrvaški časopisi objavili lestvice hrvaških srednjih šol po povprečju dosežkov na splošni maturi iz obveznih predmetov; ti so pri nas slovenščina, matematika in tuji jezik. V Sloveniji razvrščanje srednjih in osnovnih šol na podlagi povprečnih dosežkov pri maturi in nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) ni dovoljeno. S tem se strinjajo tudi ravnatelji, ki pred prijavami za vpis v srednjo šolo svetujejo, naj dosežki na maturi ne bodo glavni kriterij.

Pred več kot desetletjem je tudi v Sloveniji na podlagi povprečnih dosežkov na splošni maturi nastala lestvica najuspešnejših gimnazij. Hkrati so bile podane zahteve za povprečne dosežke osnovnih šol na NPZ, da bi lahko naredili lestvico. Rezultatov mature in dosežkov NPZ po zakonodaji ni dovoljeno obdelovati, uporabljati in objavljati za namen razvrščanja šol, je opozorilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. S tem se je ukvarjalo tudi ustavno sodišče, ki je novembra 2021 odločilo, da ne zakon o maturi ne zakon o osnovni šoli, ki obravnava NPZ, nista v neskladju z ustavo. Lestvic ne sme biti.