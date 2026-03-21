Za 64.415 učencev se v ponedeljek začne nacionalno preverjanje znanja

Učenci tretjih, šestih in devetih razredov bodo v ponedeljek začeli prvi izpit nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Po spremembi zakona o osnovni šoli je bil lani NPZ prvič obvezen tudi v 3. razredu, hkrati pa je bil lani NPZ iz slovenščine in matematike v 9. razredu prvič eno od meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa. Če devetošolec NPZ ne piše, a ima za to opravičljive razloge, mu dosežek določijo s posebnim izračunom, sicer bo imel nič točk.

NPZ se bo začel z izpitom iz slovenščine oziroma italijanščine in madžarščine. V sredo, 25. marca, bodo šestošolci pisali izpit iz tujega jezika, devetošolci pa preizkus iz tretjega predmeta: nekateri iz kemije, nekateri iz tehnike in tehnologije, nekateri iz tujega jezika in nekateri iz zgodovine. NPZ bodo učenci zaključili 31. marca z izpitom iz matematike. Na NPZ pričakujejo 21.050 tretješolcev, 21.940 šestošolcev in 21.425 devetošolcev.