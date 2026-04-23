Zaradi nacionalnega preverjanja znanja napovedujejo več ugovorov kot kadarkoli

Devetošolci so ta teden izvedeli za dosežke na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), ki je od lani eno od meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa. Na katerem mestu so kandidati na posamezni šoli, lahko ti preverijo v aplikaciji ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ta upošteva ocene v 7. in 8. razredu ter dosežke NPZ. To je lahko velika pomoč pri odločitvi, ali prenesti prijavo na drugo srednjo šolo. Ravnatelji vztrajajo, da je bila odločitev za NPZ kot merilo pri vpisu prava.

Hkrati pa opozarjajo, da se testi razlikujejo in med sabo niso primerljivi, zato dosežkov ne moremo primerjati med posameznimi leti. Prav tako vsako leto ugotavljajo številne napake. Ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič: »Na naši šoli ugotavljamo, da bo letos več ugovorov kot kadarkoli. Evidentno gre za narobe popravljene preizkuse, pri katerih so denimo prečrtane pravilne rešitve. Torej niso samo učenci narobe brali.«