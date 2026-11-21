Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je na portalu e-demokracija objavilo več predlogov sprememb različnih zakonov. Med drugim predlagajo ukinitev nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) kot eno od meril pri vpisu v srednje šole z omejitvijo vpisa in namesto tega preizkus znanja, uvedbo pripravljalnic za priseljence in ukinitev možnosti, da se otroci s posebnimi potrebami v srednjo šolo vpišejo z 90 odstotki zahtevanih točk. Če bodo zakoni sprejeti, bi večina sprememb veljala že prihodnje šolsko leto. Predlagane spremembe zakonodaje, na katere komentarje zbirajo do 5. decembra, je napovedala že koalicijska pogodba. Med pomembnejšimi je gotovo ukinitev NPZ kot eno od meril pri vpisu v srednje šole z omejitvijo vpisa. Merilo za izbiro kandidatov bi bile (spet) ocene in »dosežki ...