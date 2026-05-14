Dogovoriti se moramo, kaj od šole sploh hočemo

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in Slovensko društvo pedagogov sta pripravila simpozij o vzgoji in izobraževanju po štirih letih vlade Roberta Goloba. Čeprav so glede nekaterih zakonodajnih rešitev mnenja različna tudi znotraj stroke, kot je vprašanje sprememb poklicne mature, pa je mnenje enotno glede tega, da se moramo najprej dogovoriti, kaj kot družba sploh hočemo od vrtcev in šol. Šele potem se lahko lotimo rešitev, ki so nujne, če nočemo, da gre javna šola po poti javnega zdravstva.

Pedagoška stroka se je na spremembe v vzgoji in izobraževanju redno odzivala, podoben simpozij so, denimo, pripravili tudi lani ob večjih spremembah zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja. Kar je ta teden opozorila dr. Danijela Makovec Radovan, pa stroka velikokrat ni bila slišana: »Javne razprave se vse krajše. Ne morem se znebiti občutka, da jih organizirajo samo zato, da so.« Simpozij so tako zasnovali široko. Z več prispevki strokovnjakov, za zaključek pa okrogla miza, na katero so povabili tudi predstavnike ministrstva za vzgojo in izobraževanje, a so se opravičili.