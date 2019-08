NSi bo odslej »sredinska stranka«

Še naprej ponujajo roko Marjanu Šarcu

V NSi si pri tem želijo sodelovanja z vlado predvsem na področjih zdravstva, trga dela ter državnih investicij. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če se je doslej NSi opredeljeval kot desnosredinska stranka, naj bi v letu, ko koraka NSi proti dvema desetletjema obstoja, stranko pozicionirali kot sredinsko. »Nismo zagovorniki socializma kot tudi divjega kapitalizma, zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo. V odnosu do sveta pa nismo podporniki nacionalizma in ne globalizma,« napoveduje prenovo temeljnega programa stranke predsednik, ki pa še naprej vztraja, da so stranka, ki združuje in je sposobna sodelovati z obema političnima poloma.Je mogoče napoved razumeti tudi kot odmik od SDS, ki ima na desnem polu zvesto volilno bazo? »Povsod v Evropi so kršanski demokrati sredinska stranka, med socialisti in liberalci. V tej smeri se bo razvijala tudi NSi,« odgovarja Tonin, ki si za pozicioniranje stranke želi uporabiti odnos stranke do ekonomije, sveta in vrednot, ne pa »slovenskega umeščanja«, ki temelji na odnosu do preteklosti in odnosa do osamosvojitve. »Preteklost je treba pustiti za seboj,« vztraja Tonin in dodaja, da so zadnje volitve že deloma pokazala, da je vedno manj pomembno, kdo je kaj počel leta 1945. »Če želimo ta trend nadaljevat se je treba opredeljevati do vsebinskih zadev in pozicionirati. In s tem, ko se želimo opredeliti sredinsko, želimo jasno povedati, da so te linije, ki so bile oblikovane v devetdesetih passé.«Predsedniku vlade Marjanu Šarcu prav tako še vedno ponuja možnost projektnega sodelovanja. »Sodelovanje je mišljeno od zakona do zakona, ne želimo pa podpisovati nobenega dogovora, ker imajo sedanji koalicijski partnerji in Levica težave, da se podpisanega držijo,« pojasnjuje Tonin, ki je ob tem spomnil tudi na pobudo Janeza Janše, ki je kot predsednik vlade leta 2006 na vse parlamentarne stranke naslovil pobudo za sodelovanje v partnerstvu za razvoj.V NSi pa si želijo sodelovanja, ko pride do zmanjševanja čakalnih vrst, trga dela, kjer je po njihovem mnenju razlika med delom in nedelom je premajhno, in drugačnega vodenja gradbenih investicij. Sprejemali bi tudi, da lahko vladna koalicija sodeluje naprej v utečeni smeri, kot je do sedaj.»Zadnja zadeva, kjer sva s predsednikom vlade resno komunicirala, so bile spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, a se na koncu zadeve niso izšle,« je izpostavil še Matej Tonin, ki je ob tem povedal, da so že imeli spisano interpelacijo zoper ministra Jerneja Pikala, če bi zakon, ki ga je predlagal minister, obstal. Za zdaj bodo počakali na naslednje korake Pikala, sicer pa bodo sami primorani vložiti spremembo zakonodaje.Za polemiko, ali bodo sodelovali pri reševanju Šarčevega fotelja ob jesenskem sprejemanju proračunov za prihodnje dve leti, je še prezgodaj. A Matej Tonin izpostavlja, da bo sicer z velikim pompom in repenčenjem proračun prav gotovo sprejet. Tudi sam bi na mestu predsednika vlade vezal zaupnico v državnem zboru na predlog proračuna za prihodnji dve leti. »To pomeni, da repenčenje odpade. Tisti, ki so zraven morajo proračun odpreti, če ne pa vlada pade,« še pravi Tonin, ki meni, da bi manjšinska vlada brez težav lahko dokončala mandat: »Nihče se ne bo upal izstopiti iz te vladne koalicije, ker bodo obtoženi, da so jo razbili. Koalicija bo obstala, dokler jo bo predsednik vlade želel voditi, pri njem je tisti ključ, ali bomo šli na predčasne volitve ali bo vztrajal do konca.