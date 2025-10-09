NSi dokaj rezervirana do predvolilnega sodelovanja s SLS

Župane iz SLS vleče k SDS, da si s tem olajšajo pot do ponovne izvolitve, drugi del stranke bi širšo zgodbo delal z NSi.

Največ zanimanja za povezovanje kažejo v SLS, NSi se za zdaj odziva zadržano, kar se kaže tudi v izjavah predsednika stranke Jerneja Vrtovca, da Slovenija potrebuje »razvojno koalicijo«. FOTO: Leon Vidic

Razplet naslednjih parlamentarnih volitev in sestavljanje nove vlade bosta odvisna tudi od povezovanja manjših strank na obeh političnih polih, da se s tem zameji nepotrebna izguba glasov. Na levi sredini so se povezovalni procesi med Levico in Vesno že začeli, na desni sredini pa obstaja interes za predvolilno povezovanje Nove Slovenije, SLS in tudi stranke Fokus. Pogovori o predvolilnem sodelovanju med NSi in SLS so potekali že v času, ko sta obe stranki vodila predhodnika sedanjih predsednikov. Včeraj je glavni odbor SLS razpravljal o skupni listi z NSi in tudi o predvolilnem povezovanju s ...