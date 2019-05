NSi: Evropskega komisarja naj predlagajo novoizvoljeni slovenski evroposlanci

Ljubljana – Evropski komisar iz Slovenije ni stvar levice ali desnice, ampak je v Bruslju ogledalo celotne Slovenije, so prepričani v Novi Sloveniji. Zato predlagajo, da bi kandidata morala podpreti večina novoizvoljenih domačih evropskih poslancev, vlada pa bi nato o imenu odločala na svoji seji. Posredno bi tako nanj vplivali prav volivci.



Spisali so predlog spremembe zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah EU, ki ga bodo še danes vložili v državnim zbor, kasneje ga bodo predstavili drugim poslanskim skupinam. »Ljudje bodo odločali o tem, kdo je kompetenten, da nas zastopa v Evropskem parlamentu. Lahko bi imeli tudi več besede pri tem, kdo bo slovenski komisar,« razmišlja poslanka Ljudmila Novak, nosilka liste NSi na evropskih volitvah.



Ob pomislekih, da bi nov način izbiranja utegnil korenito podaljšati postopek, pravi, da bo imelo pet poslancev do oktobra oziroma novembra dovolj časa, da se poenotijo okrog kandidata. Navsezadnje bi ga lahko izbrali tudi med seboj.



Poslanski kolega Jožef Horvat, ki se prav tako poteguje za sedež evropskega poslanca, meni, da čas ne bi smel biti problem in dejal, da se Evropska komisija marsikdaj sestavi celo hitreje kot nacionalne vlade.



Evropskega komisarja po državah izbirajo različno, ponekod so bolj vključeni nacionalni parlamenti, drugod bolj evropski poslanci, je še dodal.



Ljudmila Novak je spomnila na velike težave, ki so jih različne koalicije imele v preteklosti z izbiranjem kandidata, saj so se med strankami vneli boji. Jožef Horvat je po prejšnjih evropskih volitvah pisal tedanji premierki Alenki Bratušek, da naj predstavi, kakšna je formalna pot izbiranja domačega komisarja, a ostal brez odgovora. Že takrat so v stranki predlagali, da bi na izbor slovenskega komisarja vplival tudi volilni rezultat na evropskih volitvah.



Prepričani so, da obstoječ postopek ni bil primeren, saj je puščal ogromno prostora za različne oblike političnih in strankarskih dogovarjanj ter kot tak ni dosegal minimalnih demokratičnih standardov.