NSi ima težave pri nadzoru Sove

V nadaljevanju preberite:

»V zadnjih dveh mesecih smo poskušali nekajkrat izvesti nenapovedane parlamentarne nadzore Sove, a zaradi nekooperativnosti članov komisije iz vrst koalicije to ni bilo mogoče. Želim si večje pripravljenosti za sodelovanje vladnih strank,« pravi Janez Žakelj, predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Pred dnevi so nadzor le uspeli opraviti. Kaj je z indici o spremljanju komunikacij nekaterih predstavnikov NSi? Kdaj bodo krščanski demokrati prispevali svoje podpise za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo pod drobnogled vzela sume nepravilnosti pri poslovanju Gen-I v času vodenja Roberta Goloba?