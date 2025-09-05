NSi in SDS vložili interpelacijo proti ministru Maljevcu

Poslanci NSi in SDS so danes v DZ vložili interpelacijo proti ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Predlagatelji interpelacije bodo vsebino interpelacije in očitke na ministrov račun podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna, so napovedali.

Iz besedila interpelacije, objavljenega na spletni strani NSi, pa je razvidno, da na vrh očitkov postavljajo neučinkovitost ministra na področju dolgotrajne oskrbe.

»Pravzaprav ničesar, kar je napovedal, ni izpolnil. Centri za socialno delo nimajo informacijskega sistema, ljudje nimajo odločb, nimajo niti storitev, že pri dolgotrajni oskrbi na domu se vse zatika in se ne more uvesti in se še ne izvaja v polnosti,« je razloge za interpelacijo v izjavi, ki so jo iz NSi posredovali medijem, strnil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Iz vložene interpelacije sicer izhaja, da so predlagatelji očitke strnili v tri točke. Prva je kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna zaradi neučinkovitega izvajanja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike.

Prav tako mu očitajo sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi zaradi zavajanja upravičencev in celotne javnosti s po njihovi oceni »napačnimi izjavami v zvezi s sistemom dolgotrajne oskrbe«.

Kot tretjo pa mu očitajo opustitev dolžnega ravnanja na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, »zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in funkcijo ministra«.