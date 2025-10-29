NSi in SDS interpelirajo ministra Mesca: Najprej odstop, nato ukrepi

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so se odločili za vložitev interpelacije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca. Ministru po informacijah STA očitajo zlasti neučinkovitost pri ukrepih socialne politike, zlasti na območjih z romskimi skupnostmi. Svojo odločitev so obrazložili na novinarski konferenci.

Interpelacija ministra sicer prihaja tudi v luči sobotnega napada v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letnik. V nedeljo sta tako že svoj odstop podala pravosodna ministrica Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar, vse od tedaj pa se vrstijo tudi pozivi, zlasti opozicije, k odstopu ministra za delo Mesca

Predsednica sveta stranke NSi, dr. Vida Čadonič Špelič, je v svoji izjavi za javnost povedala, da mora minister Mesec odstopiti, ker je zatajil kot vladni koordinator za romsko problematiko. Njegovo vztrajanje pri 'mehkih ukrepih' in nasprotovanje učinkovitejši kazenski politiki je po njenem mnenju še dodatno prizadelo romsko skupnost, ter predvsem romske ženske in otroke pahnilo v še hujšo stisko.

Podpredsednik SDS, Zvonko Černač se je v svoji izjavi pridružil zastavljeni kritiki, saj naj Mesec ne bi ukrepal, ko so težave eskalirale, kar je pripeljalo do tragičnega sobotnega dogodka. Kot je dejal Černač, naj bi koalicija dolgo zavračala predloge opozicije, lokalnih prebivalcev in županov. Poleg tega Černač trdi, da Mesec ni podprl sprememb, ki bi sankcionirale lenobo in kriminal, temveč je omogočal izkoriščanje socialne pomoči. Dodal je, da bi moral Mesec odstopiti že v nedeljo, saj »kot vladni koordinator za romsko problematiko nosi bistveno večji delež odgovornosti, kot ga nosita ministra, ki sta odstopila«.

Luka Mesec je sicer v minulih dneh dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren. Pri tem je izpostavil, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. »Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno,« je komentiral pozive k odstopu.

Interpelacija ministra Mesca je 14. interpelacija, ki jo je opozicija vložila v tem mandatu, Mesec pa 10. minister vlade Robert Goloba in tretji iz najmanjše koalicijske stranke Levice, ki se bo moral zagovarjati pred poslanci.

Večino interpelacij je doslej predlagala SDS, na podlagi teh pa ni bil razrešen še noben minister.