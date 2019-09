NSi: Intenzivno se pripravljamo na prihodnje volitve

»Če bo predsednik vlade vezal zaupnico na proračun, bo NSi glasovala proti, ker ne podpira te vlade,« je napovedal prvak NSi Matej Tonin in tako koalicijskemu peterčku dal jasno vedeti, da pri ključnih vprašanjih, ki bi odločilno vplivale na obstoj vlade, na glasove nesojenih vladnih partnerjev ne morejo računati.



Enako velja tudi za vstop NSi v vlado Marjana Šarca, kljub odgovoru predsednika vlade na grožnje Levice z odhodom. »Ko se ena pot zapre, se odpre druga,« je dejal Šarec, a sta nato obe strani izpostavili, da ni nobenih konkretnih pogovorov. »Prepričan sem, da smo se pred enim letom pravilno odločili, da nismo šli v vlado. Tudi tokrat nima NSi nobenega namena vstopiti v vlado. Mi se intenzivno pripravljamo na naslednje volitve, da bomo oblikovali jasno alternativo tako levici kot desnici,« izpostavlja Tonin, ki je doslej že večkrat jasno ponovil, da NSi ne bo vstopili v vlado.



S koalicijskim peterčkom pa so pripravljeni izpeljati nekatere projekte, na primer na področju zdravstva. Za odpravo čakalnih vrst bi bilo po mnenju NSi treba uporabiti vse kapacitete, ki jih slovensko zdravstvo ima, tako v javnih kot zasebnih ustanovah. »V tem smislu smo z ministrom (Alešem Šabedrom, op. a.) na isti valovni dolžini,« poudarja prvak NSi, ki napoveduje, da bo takšen zakon pripravili sami. Če pa ga bo prej ministrstvo za zdravstvo, smo ga pripravljeni podpreti.

Tveganje manjše od priložnosti

Svojo sredinskost, ki so jo v NSi napovedali v začetku avgusta, bo stranka na novembrskem kongresu vpisala tudi v svoj temeljni program. »Temeljnim vrednotam se ne odpovedujemo, bodo pa novi poudarki,« pravi Tonin, ki izpostavlja digitalizacijo, okoljevarstvo, kot vse pomembnejše področje, in tudi migracije, kjer je njihova pozicija jasna, kdorkoli prihaja k nam v goste, se je dolžen prilagoditi našemu načinu življenja.



»Mi predstavljamo neko normalnost, neko normalno stranko, ki je pripravljena na konsenz in sodelovanje,« je poudaril Tonin, ki računa, da bo prav sredinskost stranke na prihodnjih volitvah prepričala dodatne volivce. Bazen volivcev, ki bi se jim lahko odrekli zaradi deklarativnega premika v sredino, se namreč zdi veliko manjši od bazena volivcev, ki bi ga lahko še dobili. Sredinski volivci, ki so na prejšnjih volitvah volili LMŠ, SMC in SAB, namreč ne veljajo za zveste volivce.