NSi na račun Svobode dve parlamentarni nadzorniški mesti

»Po skoraj enem letu je vzpostavljen celovit opozicijski nadzor nad delom vlade. Tako v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) kot komisiji za nadzor javnih financ (KNJF)​ je opozicija končno dobila zagotovljeno večino, kot je poslovniško zagotovljeno,« je po tem, ko so Gibanje Svoboda, SD in NSi na kolegiju predsednice državnega zbora potrdile sklep o začasni odpovedi dveh mest Gibanja Svoboda na račun NSi, zapisal predsednik NSi Matej Tonin.

NSi bo imela zdaj po novem v komisiji štiri mesta – dve dodatni bi lahko po naših informacijah zasedla Aleksander Reberšek in Janez Žakelj –, s čimer je dobila večino v komisiji, kamor SDS protestno ne želi imenovati svojih članov. Vztrajajo, da bi skladno z razrezom morali predsedniško mesto pripasti njim, NSi pa so pripravljeni prepustiti vodenje druge opozicijske komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

»Čakamo. Jernej Vrtovec že odstopil z mesta KNJF, ki pripada največji opozicijski stranki SDS? Aha, še ni. Svobodnjaki ne pustijo,« se je odzval prvak SDS Janez Janša, medtem ko je vodja poslanske skupine Jelka Godec na seji kolegija zbodla NSi in Gibanje Svoboda rekoč, da bo treba jeseni verjetno znova popravljali razrez, ko se bosta na novo oblikovali koalicija in opozicija.

Kot je danes znova zatrdil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, se z zamenjavo predsedniški mest ne strinjajo, saj so zadovoljni z delom Jerneja Vrtovca na čelu KNJF, do česar so ob začetnem nestrinjanju obeh opozicijskih strank prišli s pomočjo podpore koalicije.