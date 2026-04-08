    NSi zelena luč za oblikovanje vlade

    Slovenija potrebuje spremembo politične smeri, je v objavi na omrežju X zapisala krščansko-demokratska stranka Nova Slovenija.
    Bo Jernej Vrtovec sestavljal desnosredinsko vlado? FOTO: NSi/X
    Bo Jernej Vrtovec sestavljal desnosredinsko vlado? FOTO: NSi/X
    STA
    8. 4. 2026 | 22:14
    8. 4. 2026 | 22:19
    2:11
    Svet Nove Slovenije (NSi) je danes vodstvu stranke podelil mandat za oblikovanje »razvojno usmerjene desnosredinske vlade«, je NSi objavila na družbenih omrežjih. Volilni izid – NSi je v sklopu skupne liste s SLS in stranko Fokus Marka Lotriča osvojila devet poslanskih mandatov – je svet označil za izjemen dosežek.

    image_alt
    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    »Vodstvo NSi je na seji sveta dobilo mandat za oblikovanje razvojno usmerjene desnosredinske vlade, saj Slovenija potrebuje spremembo politične smeri,« je v objavi na omrežju X zapisala ta krščansko-demokratska stranka.

    NSi sicer na pogovore o koalicijskem sodelovanju vztrajno vabi Gibanje Svoboda kot relativni zmagovalec volitev 22. marca, a se v NSi teh pogovorov vztrajno ne udeležujejo, saj da delovanje v vladi, ki bi jo oblikovala Svoboda, zaradi programskih in vrednotnih razlik ni mogoče.

    image_alt
    Markeš: Nova Slovenija je letalonosilka za interese lobijev

    Volilni izid je za NSi po oceni sveta izjemen dosežek. NSi je v sklopu trojčka s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča prejela 9,26-odstotno podporo volivcev in osvojila devet poslanskih mandatov.

    NSi je prejela precejšnjo podporo volivcev. FOTO: Voranc Vogel
    NSi je prejela precejšnjo podporo volivcev. FOTO: Voranc Vogel

    »Preboj in jasna stališča so čedalje bolj prepoznani tudi v širši javnosti, kar se odraža tudi v velikem prilivu novih članov,« so dodali v stranki.

    Svet stranke je čestital novoizvoljenim poslancem. Uveljavljeni ekipi iz sedanjega sklica DZ se pridružujeta Martin Mikolič in Aleksander Gungl. Znova izvoljeni so bili predsednik stranke Jernej Vrtovec, dosedanji vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj ter Aleksander Reberšek, Janez Žakelj in Iva Dimic.

    Od poslanskih klopi se medtem poslavljajo Vida Čadonič Špelič, Jožef Horvat in Franc Medic.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več

