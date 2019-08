NSi opozarja na nedopustne prakse pri velikih infrastrukturnih projektih

Od odgovornih predstavnikov ministrstev in 2TDK v NSi pričakujejo, da poslancem in javnosti podajo pojasnila o načinih načrtovanja in vodenja velikih državnih infrastrukturnih projektov. Že leta so po navedbah poslanca NSi Aleksandra Reberška investicije namreč vodene dvomljivo in netransparentno. »Začne se že pri samem umeščanju projektov in tras, da se izberejo najdražje različice, ki uničujejo čim več mostov, viaduktov in predorov. Gradbeni standardi so izjemno visoki, kar draži končne investicije,« poudarja poslanec, ki si želi, da bi se na vodilnih političnih in vodstvenih funkcijah obnašali tako, kot da gradijo svojo hišo, ko vsak izbere najbolj kakovostnega in najcenejšega izvajalca.



Od ministrstva za javno upravo pa v NSi zahtevajo, da čim prej spremenijo noveliran zakon o javnem naročanju, ki da je tog, neživljenjski in onemogoča hitro in transparentno izbiro izvajalcev. »Treba je preprečiti, da neizbrani izvajalci mesece in leta zavlačujejo dela,« je poudaril poslanec NSi, ki s spremembami, ki jih pripravljajo na ministrstvu, še ni seznanjen.



Kot je napovedal minister Rudi Medved, bodo, ker zakonodaja zdaj omogoča, da se isti pritožniki večkrat pritožujejo na isto stvar, najprej spremenili zakon o pravnem varstvu – spremenili bodo način izbire članov revizijske komisije, da se to dvigne na višji strokovni nivo.



»Zdaj smo namreč v situaciji, da se člani revizijske komisije izbirajo nekako tako kot člani sveta nekega javnega zavoda, tako ohlapni so ti kriteriji, skozi nobeno strokovno sito ti kandidati ne gredo. To bomo popravili in moram reči, da smo v strokovni javnosti naleteli na izredno odobravanje pripravljenih rešitev. Preprečili bomo torej nenehna pritoževanja na iste stvari, saj takšnega načina pritoževanja svet tako rekoč ne pozna. Prizadevamo si uvesti tudi sodno varstvo, kar stroka podpira, naleteli pa smo tudi na nasprotovanje. Ne trdim, da so sedanji člani revizijske komisije nestrokovni, trdim pa, da pogosto sprejmejo črkobralske in neživljenjske odločitve. Del krivde, kar se nam dogaja, nosijo torej tudi oni. Vse to meče slabo luč na vse postopke javnega naročanja, ki pa v 99 odstotkih tečejo normalno in dobro. Vsak tak razvpit primer, kot so Karavanke, pa je povod za pavšalne kritike, kako je pri nas vse zanič. Kar pa dejansko ne drži,« je v enem od zadnjih intervjujev opozoril še minister.