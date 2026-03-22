    Slovenija

    NSi in SD presegli napovedi, Demokrati in Levica pod pričakovanji

    Eva Irgl: Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici.
    Pi. K., I. R.
    22. 3. 2026 | 19:27
    22. 3. 2026 | 20:12
    3:25
    Glede na prve vzporedne rezultate, ki jih lahko primerjamo z napovedmi javnomnenjskih raziskav, skupni listi NSi kaže bolje, kot so predvidevale ankete, tudi SD nekoliko bolje, Demokratom in Levici pa kaže slabše z vzporednimi rezultati.

    Po napovedih javnega mnenja (Delo, RTV, POP) se je Gibanju Svoboda obetalo med 24,9 in 30,6 odstotka podpore. Vzporedni rezultati do 19. ure so pokazali 29,9-odstotno podporo. Leta 2022 so dobili 34,5 odstotno podporo.

    image_alt
    SDS je po javnomnenjskih anketah pričakovala od 24,5 do 30,5 odstotka glasov, vzporedni rezultati pa so pokazali 27,5 odstotka, kar pomeni nekoliko manj, kot je bilo napovedano. Na predzadnjih volitvah so prejeli 23,5 odstotka.

    Kombinirana lista NSi, SLS, Fokus je po anketah dosegala med sedem in 10,6 odstotka, vzporedni rezultati pa kažejo 9,4 odstotka. Leta 2022 je NSI dosegla 6,9 odstotka.

    Kot je povedal podpredsednik stranke NSi Janez Cigler Kralj, so ponosni na kampanjo, ki je bila vsebinska, z izjemo soočenj. Predčasne volitve jim kažejo devetodstotno podporo, upajo pa na dvomestni odstotek.

    SD so javnomnenjske raziskave kazale slabše (4,1 do sedem odstotkov), vzporedni rezultati pa jim kažejo 6,7-odstotno podporo.

    Manjše stranke so se nekoliko razlikovale od napovedi. Levica in Vesna sta po anketah pričakovali od 5,9 do 9,3 odstotka, vzporedni rezultati pa kažejo na 6,3 odstotka. Demokratom Anžeta Logarja so ankete napovedovale od 5,6 do 8,9 odstotka, vzporedni rezultati pa 5,9 odstotka.

    image_alt
    Eva Irgl je poudarila, da so vzporedni rezultati volitev pod njihovimi pričakovanji. »Rezultati kažejo, da je Slovenija še vedno močno polarizirana, a upam, da bi to lahko presegli,« pravi Irglova. Dodala je, da je na terenu veliko mladih izrazilo željo po drugačni politiki.

    Na vprašanje, ali bi Demokrati sodelovali v koaliciji z Gibanjem Svoboda, je Irglova odločno odgovorila: »Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici.«

    Resni.ca ostaja stabilna pri približno petih odstotkih, v skladu z anketami.

    Skupna slika kaže, da so javnomnenjske raziskave sicer dobro ujele vrstni red strank, vendar pa vzporedne meritve kažejo, da so bile napovedi pri nekaterih manjših in srednjih strankah nekoliko precenjene ali podcenjene. Gibanje Svoboda je s tem začelo volilni dan močno, medtem ko je SDS dosegla rahlo manjši delež, kot so ga napovedovale ankete.

