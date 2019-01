NSi v evropsko tekmo s preverjenimi kartami

Marjan Podobnik odgovor še pričakuje

Ljubljana – O kandidatni listi, ki jo bo predlagal predsednik stranke, bo predvidoma v naslednjih dveh tednih dokončno odločil izvršilni odbor. Poleg nekdanje predsednice stranke, ki je bila za evropsko poslanko izvoljena že 2004, in dolgoletnega evropskega poslancaso po navedbah NSi med evidentiranimi kandidati za listo tudi nekatera zelo ugledna imena z bogatimi izkušnjami v domačem in evropskem družbenopolitičnem prostoru. Napovedujejo, da bodo stavili na »svežino in kompetence«, a več še ne želijo razkriti.Uradno vodstvo NSi na neformalnem posvetu v Dolenjskih Toplicah tudi še ni sprejelo odločitve, kdo bo nosilec liste, čeprav so po naših podatkih že storili korak h končni odločitvi. Kljub temu, da se je novo vodstvo o mestu nosilca liste pogovarjalo z Ljudmilo Novak ob njenem odstopu z mesta predsednice februarja lani, se zdi malo verjetno, da bi stranka v četrto zamenjala svojega nosilca liste. Lojze Peterle je ob tem javno tudi večkrat nakazal pričakovanje, da ga bo stranka postavila na vrh. »Povedal sem, da sem na razpolago in da si želim, da izbirajo po kriteriju uspeha. Koga bo stranka predlagala na prvo mesto, je stvar izvršilnega odbora. Ob tem pa bo morala presoditi, kaj ji prinašajo kandidati, ki so bili pravkar izvoljeni v državni zbor in ali ljudje nagrajujejo to preskakovanje ali ne,« je bil oster Peterle, ki včeraj ni želel komentirati strankinih odločitev.Vse manj verjetno pa se zdi ponovno povezovanje NSi ter Slovenske ljudske stranke (SLS) in Nove ljudske stranke (NLS) – na zadnjih evropskih volitvah leta 2014 jim je skupni nastop prinesel dve poslanski mesti –, saj se NSi pripravlja na oblikovanje samostojne liste. Krščanski demokrati bodo formalno odločitev sprejeli v kratkem.Prvak SLS, ki je dal pobudo za sodelovanje, pričakuje odgovor do konca januarja ali začetka februarja. Že zdaj se po njegovih besedah pripravljajo na oba scenarija. »Glede na to, da so volitve relativno blizu, se intenzivno pripravljamo na oblikovanje samostojne liste, pri čemer nam je jasno, da bi nam v primeru skupne liste – ki ji dajem prednost –, v najboljšem primeru pripadla polovica kandidatov, lahko pa tudi manj. Odvisno od pristopa, zagovarjam pa model, da so na listi prepoznavne osebnosti, za katere ni nujno, da so vse iz stranke,« izpostavlja Podobnik, ki med kandidati napoveduje tudi »kakšno presenečenje«. Vnovič se bo za mesto v evropskem parlamentu potegoval tudi zdajšnji evroposlanec. Ne glede na odločitev NSi pričakujejo, da bo SLS v Bruslju ohranila vsaj enega poslanca.