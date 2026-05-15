Vodstvo NSi po odobritev za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado

Članstvo NSi, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta potrditev za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.

Sklepna faza

Usklajevanje koalicijske pogodbe najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi SDS, Demokratov ter NSi, SLS in Fokus, je namreč ta teden prešlo v sklepno fazo.

Eden zadnjih korakov je obravnava vsebine koalicijske pogodbe na organih strank, ki nameravajo stopiti v novo vladno koalicijo.

Predsednik NSi Vrtovec je sicer že v začetku tedna dejal, da pri usklajevanju vsebine ostajajo odprti še nekateri »ključni elementi«, a je optimističen.

Uradna odločitev predvidoma proti večeru

Na sejah izvršilnega odbora in sveta stranke tako popoldne presenečenj ni pričakovati, uradna odločitev pa bo predvidoma znana proti večeru.

Bržkone pa bodo v NSi odprli tudi razpravo o resorjih, ki si jih lahko obetajo v novi vladi. Skoraj zagotovo se lahko nadejajo, da bodo v kvoti stranke štiri, izmed najverjetnejših se med drugim omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo.

Ni pa še povsem jasno, ali bi vodenje katerega od resorjev lahko pripadlo, kateri od strank, s katero je NSi na volitvah v DZ nastopila na skupni listi, torej Fokus in SLS. Zlasti v slednji želje po enem ministrskem mestu ne skrivajo.

NSi je sicer druga stranka, ki bo obravnavala koalicijsko pogodbo. Zeleno luč so ji v četrtek prižgali že Demokrati Anžeta Logarja, do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature to čaka še SDS, pa tudi SLS in Fokus.