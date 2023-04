Nujni bosta hladnokrvnost in predvsem vsebina

V nadaljevanju preberite:

»Po slabem letu je padec podpore vladi zakonitost. Bolj hladnokrvni bodo morali biti, in če hočejo kaj narediti, bodo kdaj morali plavati tudi proti toku,« komentira ravnanje vlade Pavel Gantar, predsednik državnega zbora v času Pahorjeve vlade, ki se je spopadala s številnimi protesti in nasprotovanjem napovedanim reformam. Tem – izrazito politično obarvanim – smo bili priča tudi včeraj ob interpelaciji zoper vlado, ki jo je vložila SDS, a koalicija je včeraj ponavljala, da je enotna in odločena nadaljevati napovedane reforme. Vprašanje pa je, kakšne te bodo.