Nujnim primerom, otrokom, nosečnicam in starejšim bo zagotovljena pomoč

Plačni steber za zdravstvo po napovedih vlade danes do polnoči ne bo oblikovan, zato sindikat Fides za 2. april napoveduje začetek stavke, ki pa jo bodo pacienti zaradi nedeljskega dela občutili šele v ponedeljek. V času stavke bo nujnim primerom, otrokom, nosečnicam in starejšim zagotovljena zdravniška pomoč, določa zakon o zdravniški službi.

Zakon o zdravniški službi določa, da so zdravniki v času stavke dolžni izvajati zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt.

Med njimi so zlasti, navaja zakon, zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev ter zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt.

Zakon omenja tudi druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje triažnih pregledov in predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinej.

Prav tako so zdravniki v času stavke dolžni obravnavati otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, nosečnice ter izvajati ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

V UKC poskrbeli za navodila

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pri njih zaposlenim zdravnikom in zobozdravnikom posredovali obvestilo glede izvajanja zdravstvenih storitev v primeru stavke. V njem se tudi sami sklicujejo na določbe zakona o zdravniški službi.

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so za STA pojasnili, da bodo morali njihovi stavkajoči zdravniki in zobozdravniki po enotah delo organizirati tako, da bodo paciente obravnavali v skladu z omenjenim zakonom, torej da bodo obravnavali mladoletne, bolnike in starejše od 65 let. Ambulante zdravnikov in zobozdravnikov, ki se za stavko ne bodo odločili, bodo delovale kot sicer.

Predstavnik Fidesa v ZD Ljubljana Janusz Klim je z STA pojasnil, da bo stavka potekala v skladu z izjavo o načinu zagotavljanja minimalnega delovnega procesa v času stavke zdravnikov. »Za organizacijo dela je odgovorno vodstvo zavoda. V ponedeljek zjutraj mora vsak zdravnik, ki bo stavkal, to sporočiti neposrednemu vodji,« je dodal. Ker vnaprejšnja opredelitev prek vikenda ni predvidena, Klim nima podatka o tem, koliko zdravnikov bo stavkalo.

Sindikat Fides za nedeljo napoveduje nadaljevanje stavke, ki je bila v oktobru še pred njenim začetkom zamrznjena. Kot razlog navajajo odločitev vlade, ki je oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo s 1. aprila zamaknila na 1. junij, rok za vložitev rešitev v zakonodajni postopek pa bo ostal 30. junij.

Temu v Fidesu ostro nasprotujejo. Zamik časovnice po njihovi oceni pomeni kršitev obeh sporazumov med Fidesom in vlado iz oktobra in januarja, v katerih se je vlada zavezala k oblikovanju stebra do 1. aprila.

Stavka ne bo plačana

Na ministrstvu za zdravje pa so prepričani, da je drugi sporazum med vladno stranjo in Fidesom razveljavil začetek splošne zdravniške stavke. S tem je po mnenju ministrstva stavka prenehala, več stavk pa da sindikat ne more imeti odprtih. V zvezi s tem so na ministrstvu pridobili tudi pravno mnenje.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v petek ocenil, da je stavka Fidesa nezakonita, in dodal, da zato ne bo plačana.