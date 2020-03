Nuklearka bi preživela bi tudi potres osme stopnje

Ljubljana – Dr. Leon Cizelj je vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan. Raziskovalno se ukvarja z varnostjo jedrskih objektov in po potresu v okolici Zagreba je prvi na družabnih omrežjih obveščal javnost o stanju krške jedrske elektrarne. Razumljivo je, da takšen dogodek povzroči nelagodje pri ljudeh, ki živijo blizu in tudi nekoliko dlje od reaktorja. A obenem bi nas moralo tolažiti dejstvo, da je tresenje, kakršnega Zagreb ni doživel že 140 let in ki je poškodovalo več tisoč objektov, Nuklearna elektrarna Krško (NEK) prestala brez praske. Pravzaprav še več kot to – niti zaustavila se ni. Takoj ...