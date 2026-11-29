Aktualna županja Nuška Gajšek je dobila tudi drugi krog županskih volitev na Ptuju. Podprlo jo je 60,33 odstotka volivcev, njenega izzivalca Janka Širca pa 39,67 odstotka. Po osmih letih na čelu najstarejšega slovenskega mesta bo tako občino vodila še naslednja štiri leta.

Nuška Gajšek iz vrst Socialnih demokratov je prepričljivo ubranila županski položaj. V drugem krogu je prejela 4674 glasov, medtem ko jih je njen protikandidat Janko Širec zbral 3074. Razlika je znašala 1600 glasov oziroma 20,66 odstotne točke.

Izid je zanimiv tudi v luči prvega kroga, v katerem je Gajšek prejela 44,93 odstotka glasov, Širec pa 24,50 odstotka. Širec je pred drugim krogom skušal pridobiti podporo volivcev drugih kandidatov in povezal več političnih skupin, vendar mu preobrata ni uspelo doseči.

Za Gajšek je to že tretja zaporedna zmaga. Ptuj vodi od leta 2018, ko je na županskem položaju nasledila Mirana Senčarja. Tudi pred štirimi leti je morala v drugi krog, v katerem je premagala takratnega izzivalca. Tokrat ji je uspelo zbrati še izrazitejšo podporo in potrditi, da ima na čelu občine še vedno večinsko zaupanje volivcev.

Širec stavil na povezovanje in spremembo

Nestrankarski kandidat Janko Širec je v volilno tekmo vstopil kot direktor Komunalnega podjetja Ptuj. Njegovo kandidaturo sta podprla Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš, pred drugim krogom pa tudi SDS. Podpora največje opozicijske stranke je bila politično zanimiva, saj je SDS Širca sprva podpirala že pred prvim krogom, nato pa podporo umaknila, ko se je povezal z Gibanjem Svoboda in listo Ptuj je naš.

Širec je volivce nagovarjal z obljubo drugačnega razvojnega pristopa. Opozarjal je na razvojni zaostanek mesta, nižje plače, premalo turističnega utripa in zastarelo vodovodno omrežje. Med prednostnimi nalogami je izpostavljal ureditev mestne tržnice in širitev gospodarskih con. Volilno tekmo je opisoval kot izbiro med kontinuiteto in spremembo.

Gajšek je na drugi strani zagovarjala dosežke zadnjih osmih let, med drugim rast gospodarstva in izboljšanje plač. Pri obnovi vodovodnega omrežja je poudarjala, da je občina za širši projekt v Spodnjem Podravju pridobila 13 milijonov evrov, začetek del pa napovedala za prihodnje leto. Razhajala sta se tudi glede zadolževanja: Širec je napovedoval pregled obstoječih kreditov in

Z zmago je Gajšek dobila še en štiriletni mandat, Širec pa kljub podpori več političnih skupin ni uspel zbrati dovolj glasov za menjavo na čelu Mestne občine Ptuj.