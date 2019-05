Nussdorferjeva po novem Pahorjeva svetovalka na področju človekovih pravic

Predsednik republikeje danes imenoval nekdanjo varuhinjo človekovih pravicza svetovalko predsednika republike. Sodelovala bosta zlasti na področjih človekovih pravic, humanitarnih dejavnosti in socialne politike, so sporočili iz urada predsednika republike.Nekdanja varuhinja človekovih pravic, nekdanja vrhovna državna tožilka in nekdanja predsednica društva Beli obroč Slovenije bo funkcijo opravljala kot nepoklicna funkcionarka in za svoje svetovanje ne bo prejemala plačila.Nussdorferjeva je bila na položaj imenovana na podlagi drugega člena zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki določa, da lahko funkcionarji v državnih organih opravljajo funkcijo tudi kot nepoklicni funkcionarji, so zapisali v uradu predsednika republike.Pahor ima zdaj štiri svetovalce, ki svojo funkcijo opravljajo kot nepoklicni funkcionarji. Poleg novoimenovane Nussdorferjeve so to še nekdanji guverner Banke Slovenije ter finančni in bančni strokovnjak, ki predsedniku svetuje na področjih gospodarstva in financ, nekdanji predsednik ustavnega sodišča in strokovnjak za mednarodno pravo, ki med drugim predsedniku svetuje na področju mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, ter nekdanji predsednik SAZU in večkratni minister, ki s predsednikom Pahorjem sodeluje kot svetovalec predvsem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.