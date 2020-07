Aplikacija bo delovala le v Sloveniji, na voljo bo avgusta

Ministrstvo za zdravje je v dopisu 23. junija naložilo ministrstvu za javno upravo naloge pri vzpostavitvi aplikacije po nemškem modelu v sodelovanju z NIJZ. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na današnji novinarski konferenci so pojasnili nekaj podrobnosti o aplikaciji, s pomočjo katere bodo strokovnjaki lahko sledili širjenju okužbe s koronavirusom. Spregovorili so državni sekretar na ministrstvu za javno upravo, direktor podjetja RSteamin namestnica vladnega govorcaPeter Geršak je uvodoma povedal: »V soboto se izteče pogodbeni rok za prilagoditev nemške aplikacije na slovensko različico. Namen aplikacije je, da se v primeru okužbe posameznika čim prej prekine veriga prenosa okužbe na druge ljudi. Slovenska različica že deluje, z NIJZ jo trenutno testiramo. Ker gre za prilagoditev odprtokodne aplikacije, je treba izvesti natančne preglede delovanja, tudi testirati funkcionalnost in zagotoviti ustrezno kibernetsko varnost.«​Kot je dejal sekretar, bo aplikacija Ostani zdrav do roka oddana v spletne trgovine za Apple in Google. Po izkušnji iz drugih držav pričakujejo, da bo storitev za namestitev na pametne mobilne naprave na voljo nekje v sredini avgusta. Znova je poudaril, da z aplikacijo ne nameravajo ljudem slediti, saj ne bo omogočala dostopa do identitete uporabnika, imenika njegovega telefona, lokacije oziroma drugih podatkov, iz katerih bi se lahko sklepalo na to, kdo jo uporablja.Peter Geršak je pri tem še dodal: »Podatki iz registra se bodo po štirinajstih dneh izbrisali. Uporaba aplikacije je pomembna in smiselna, še preden zbolimo. Če smo okuženi s koronavirusom, lahko o tem prostovoljno obvestimo druge uporabnike aplikacije. Ko bo storitev na voljo, bo zaživel tudi klicni center, v katerem bodo uporabnikom pomagali z uporabnimi informacijami o namestitvi in delovanju aplikacije.« Prav tako bodo na vladnem portalu vzpostavili posebno stran z vprašanji in odgovori.Kako aplikacija deluje v praksi, je predstavil Primož Cigoj. »Aplikacijo si boste lahko enostavno prenesli na telefon, iz nje bo jasno razvidno, kako se aktivira beleženje izpostavljenosti. Vidne bodo tri stopnje tveganja – nizka, nepoznana in visoka.« Če je uporabnik okužen, bo od epidemiologa prejel desetmestno kodo, ki jo bo prostovoljno vnesel v aplikacijo in poslal na strežnik. Kasneje bo prejel potrdilo o okužbi. Če bo sam to želel, bo o svojem stanju seznanil tudi druge uporabnike, ki bodo tako uvideli, da so bili v stiku z okuženo osebo. Po Cigojevih besedah bo uporaba aplikacije resnično enostavna.Aplikacija deluje izključno v Sloveniji, jo pa nameravajo Nemci nadgraditi, kar bi omogočilo uporabo v drugih državah. Informacijska pooblaščenka sicer zadnjega mnenja glede aplikacije, kot je dejal Geršak, še ni podala. A ne pričakuje, da bi glede tega lahko nastale kakršne koli težave.Da bi s pomočjo aplikacije zajezili širjenje, bi jo moralo po sekretarjevem mnenju uporabljati najmanj 60 odstotkov populacije. IMT je sicer pred mesecem dni objavil študijo, iz katere je razvidno, da so pozitivni učinki vidni že, ko aplikacijo uporablja okrog 14 odstotkov populacije.