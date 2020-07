Slovenija ima raven okužb držav na rumenem seznamu

Epidemiološka slika se slabša

Dr.predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ je dejal, da je dnevno po svetu zabeleženih okoli 200.000 novih okužb dnevno. Globalni trend kaže naraščanje primerov. Čeprav je najhuje v Amerikah, trend kaže ponoven porast v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Težava je, da učinkovitost ukrepov vidimo šele čez 14 dni, opozarja Fafangel. »Najpomembnejši ukrep je, da vsak posameznik sam deluje, kakor da bi bil okužen,« je dejal.Trenutna ocena aktivnih primerov v Sloveniji je trenutno višja od 150. Slovenija je dosegla raven desetih okužb na 100.000 prebivalcev, na kateri bi drugo državo umestila na rumeni seznam. Če bo število še naraščalo - in vse kaže, da bo - bo preseglo kapacitete epidemiologov, za iskanje kontaktov in preprečevanje okužb. Fafanegel zato predlaga uporabo aplikacije za sledenje in opozarjanje. Ta bi bila smiselna le, če je prostovoljna in bi jo uporabljala večina prebivalstva. Aplikacija mora temeljiti na zaupanju in biti transparentna, poudarja.Dr.z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije Golnik opozarja na nujnost zaščite domov za ostarele. Potrebno je ohranjati visoko stopnjo budnosti in paziti, da virus v dom sploh ne bi prišel. Če pride, kar se je zgodilo vipavskemu domu , je potrebno v domu vzpostaviti cone, ki ločujejo okužene, karantene in varne prostore. »Kot smo se v epidemiji HIV v osemdesetih letih naučili nositi kondome se moramo sedaj naučiti nositi maske,« je poudaril Rozman. Realno je pričakovati, da bo epidemija trajala še tri do pet let, meni Rozman.Vladni govorecje dejal, da je včeraj vlada razpravljala o izdajanju karantenskih odločb in učinkovitem delovanju inšpektorata. Ta bo odslej opravljal do 500 nadzorov izvajanja karantenskih odločb dnevno. Vlada zapore in domove za upokojence razglasila za ogrožena območja. Kacin je dejal, da so po njegovem razumevanju, ogrožena območja tudi bolnišnice. Vlada načrtuje tudi povečanje kapacitet testiranja. Epidemiološka situacija se slabša.Hrvaška v državo še vedno spušča državljane nekaterih držav južnega Balkana, ki imajo izredno slabo epidemiološko sliko, tudi nočni klubi kljub obljubam še vedno obratujejo, opozarjaKacin. Vse državljane poziva, naj pred potovanjem na Hrvaško dobro premislijo, če je potovanje res nujno. Izogibajo naj se okuženim krajem in nočnim klubom, ob vrnitvi pa naj zmanjšajo stike z okolice in se izogibajo obiskom v domovih upokojencev, opozarja. Meje zaenkrat še ne nameravajo zapreti.Kacin opozarja tudi, da so praznovanja in druženja v trenutnih razmerah nevarna in nerazsodna in poziva, naj se ljudje družijo le znotraj istih kulturnih in nacionalnih okvirov. Avgusta naj ljudje porok ne načrtujejo več, opozarja.