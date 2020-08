O čem govorita Počivalšek in Bratuškova

Ljubljana – V pregretem političnem ozračju zaradi dogajanja v stranki Desus je v političnih kuloarjih zakrožila informacija o pogovorih prvaka SMC Zdravka Počivalška in predsednice SAB Alenke Bratušek. V pogovoru naj bi Počivalšek dopustil možnost vnovičnega »prestopa« svoje stranke, vendar bi v tem primeru hotel zagotovilo, da bodo tokrat zdržali do rednih volitev.Težava je, da Zdravko Počivalšek takšnega zagotovila ne more dobiti oziroma četudi bi ga dobil – glede na izkušnje z vlado Marjana Šarca –, ni nujno, da bi tej politični združbi dejansko uspelo zdržati skupaj do rednih volitev leta 2022. Poleg tega ...